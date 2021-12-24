進步｜成功人士怎煉成？關鍵在他們每天花4小時　做5件你不做的事

財富勵志書作家Tom Corley研究了許多千萬富翁的日常習慣，並發現他們每天在 關鍵的240 分鐘內……都在做什麼不一樣的事情。

文：GQ、Bakery Kung和Jimmy Mo（GQ Taiwan）



我們與千萬富翁的差別在哪裏呢？顯而易見的答案是錢。但還有別的嗎？這是暢銷書《習慣致富：成為有錢人，你不需要富爸爸，只需要富習慣》作家Tom Corley問自己的問題，於是他採訪了233名購買力驚人的富翁與和128名像你我這樣的普通人，比較了兩者的生活方式和日常生活習慣，完成了一份關於富裕習慣的養成報告。

有錢人與你一樣，每天只有24小時，但他們的生活方式就是造就他們與別不同的地方：（按圖了解）

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Corley發現的第一件事是有錢人與一般人在一天24小時、也就是1,440 分鐘的內，有1200分鐘或20小時都做同樣的事情，工作、通勤、家庭活動、睡覺、吃飯、淋浴、上廁所、打扮與穿衣。但是有240分鐘或4小時會做一些我們其實也會做的事情，只是更專注地將其變成每日習慣，分別是 :

每天花 60 分鐘......做白日夢

超過 80% 的受訪富人其實跟我們一般人都會有夢想，但是他們的心神並非漫步在雲端，而是從事Corley所謂的「睡眠修復活動」（Sleep Fixing Activities），也就是追求夢想與找到可以行動的目標，通常這些事情都跟其現在工作無關，比如想要做甚麼副業，或者是花時間創造一個或多個額外的收入來源。

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每天花 60 分鐘研究專業技能

在Corley過去研究的心得是，白手起家的有錢人每天會定期學習與訓練某種技能，而這次調查後發現，近 80% 的千萬富翁每天至少花一個小時來提升其對某個產業內工作相關知識，這樣的日常習慣讓他們保持其在專業技能上的競爭力，賺的錢也比同行、同儕多很多。

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每天花60分鐘放鬆與從事休閒活動

白手起家的千萬富翁不是超人，他們跟我們依樣需要休息，但是他們的休息不是追劇或打電動，而是真的從事一項自己很喜歡的嗜好，拼樂高、做木工，或者像Tesla創辦人馬斯克Elon Musk喜歡烹飪，他們也玩得很有紀律，工作再忙都要玩，但是非常有紀律的控制這樣的活動，每天不超過一小時。

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每天做30 分鐘的有氧運動

做運動不僅是幫助我們減肥，去跑一跑、打網球或者上健身房都是讓腦袋放空、降低壓力的方式，這樣在其他時間內可以又更好的注意力投入工作，更重要的是延長壽命來享受他們賺的財富。

紐約哥倫比亞大學一項新研究表明，每天從事有氧運動對人腦非常有益處，該項研究分析了100位20歲到67歲的研究者在從事六個月的有氧運動後的腦波活動數據，證明能大幅提升大腦行動力中樞神經細胞的活動力。而這次受訪的千萬富翁們表示，他們每天花30分鐘做的有氧運動其實非常簡單，例如快走、跑步、游泳、騎自行車，或者是划船。

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每天花 30 分鍾建立豐富的人際關係

白手起家的千萬富翁每天都會花時間來發展與維持豐沛的人際關係，例如行事曆上都會規畫一段時間打電話或寫email來恭喜某些朋友，以及職場或商場的的夥伴。

Corley利歸納一個所謂的「人生大事電話」行動，亦即當其周圍親近或商場上重要人脈在遇到小孩出生、結婚或家人趣事等生命重要事情時，務必要打電話給對方慶祝或是安慰。正如Corley的發現，人生大事電話很重要，因為人生大事總是以情感為基礎，而情感會創造強大的記憶，所以每個收到你電話的人都不會忘記你打過那通電話。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：有錢就可以任性？千萬富翁一天花240分鐘做那5件特別的事情呢？】