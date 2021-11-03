理科太太離婚｜視訊結束偽單親婚姻　理想型老公變「缺席的人」

成為Youtuber短短不到一年即爆紅、訂閱數飆破百萬的理科太太，當時影片嘉賓都是天王天后等級！不但邀請過蔡依林，更訪問過天王劉德華，成為Youtuber圈第一人！而理科太太卻在當紅時宣布停更頻道，就是為了專心陪伴憂鬱症復發的老公John，而今，卻傳出理科太太現身家事法庭，夫妻兩人正式協議離婚。



理科太太度過一年「偽單親」生活

當年理科太太正當紅，老公John也常常於影片中現身，壯碩身材加上呆萌表情圈了不少粉絲，理科太太更直言「老公是我的理想型」，殊不知其實John飽受憂鬱症困擾，嚴重時甚至生活不能自理，讓理科太太下定決心陪伴老公一起對抗病魔！去年10月理科太太從美國返台，夫妻兩人今年年初還隔海慶祝「木婚」，然而眼尖的粉絲卻發現，兩人互動越來越少，以前常發甜蜜合照的理科太太，也悄悄將有關John的po文刪除。

理科太太和兒子Miles多個溫馨時刻都不見前夫John。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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理科太太：缺席的人總有理由

從去年開始理科太太就一人肩負照顧兒子的「偽單親」生活，曾有粉絲敲碗想看John露面，理科太太無奈回覆「他不回來台灣，我好像也無能為力」，今年8月理科太太為4歲兒子慶祝生日，當時發文「翻山越嶺才能見兒子一面，不管多辛苦都不會成為理由，什麼山我都會翻過去。缺席的人永遠有理由，但媽咪不會有，媽咪會永遠在你身邊，陪伴你長大。」就意有所指，John在婚姻生活中是「缺席的人」。

理科太太離婚其實早有先兆，她和前夫John以前的恩愛互動經常羨煞旁人。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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連離婚協議都不出席，僅「隔海視訊」

理科太太和John分居美國、台灣長達一年多，John常以疫情為由拒絕回台，僅透過視訊和兒子互動，據週刊報導理科太太多次想和先生深談卻屢遭迴避，最終心灰意冷提出離婚訴訟，日前理科太太現身家事法庭進行離婚調解，John仍不願出席，僅委託律師以「隔海視訊」方式結束兩人關係，正式終結5年婚姻。

理科太太成為Youtuber不到一年即破百萬訂閱，而且當時影片嘉賓都是天王天后等級，如過劉德華、謝霆鋒、張艾嘉等，成為Youtuber界第一人！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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