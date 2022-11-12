Smart Causal｜褲裝易襯又好睇　3大配搭心得襯出OL正經個性風格

所謂的「Smart Casual」，其實就是在正裝中融合休閒調性，在上班場合不失態，但下班後在社交場合又不顯突兀的穿搭技法。



本篇搭編特別挑選個性穿搭部落客 Anne Laure 的穿搭精選，教你如何演繹上班時的個性「Smart Causal」！

要一個上班可以，放工出席也可以的打扮，不妨參考以下的Smart Causal穿搭心得！（按圖了解）

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褲裝混搭

許多人想到上班穿搭，就會聯想到褲裝造型，想要營造出正式又休閒的氛圍，除了可以搭配同色系襯衫之外，再選擇一件針織外套或是短版外套，讓整體更加有型，搭編私心認為，靴子比起跟鞋更能增添穿搭的氣勢與個性！

套裝搭配

如果你想演繹套裝造型，經典的西裝套裝當然不能錯過！在穿著上可以裡面混搭貼身背心，降低整體太過正式厚重的感覺，如果想要前衛一點，也能嘗試近期很流行的背心穿法，單穿西裝背心搭配同款西裝褲，展現雅痞風格。如果是比較休閒的套裝選擇，搭編建議選擇褲裝套裝，以及同色系搭配，最後搭上跟鞋，就是打造出簡單卻有型的 Smart Causal 裝束！

襯衫單品

當覺得整體造型太過休閒時，不妨考慮加上一件襯衫，可以立馬增添裝束的完整性，不管是搭配褲裝或是裙裝都非常適合，除此之外，還可以透過腰帶或是肩背包，能為穿搭注入焦點之餘，還能增添正式感！搭編私心認為這種淺藍色系的襯衫比起白襯衫，更帶有辦公室氛圍，更容易營造 Smart Causal 穿搭喔！

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