職場精品手袋20款　Gucci、LV、Fendi、YSL、Celine、Prada超百搭

迷你包趨勢攻佔時尚圈好幾季，如果妳跟儂編一樣已經受夠只能裝 「可愛」 的包款，那這次我們特別準備的 OL「通勤包」20 款推薦清單你一定要存起來！



這些包款不只能裝得下工作的文件、iPad 等物件，時髦的外觀讓妳下班拎出門約會也沒問題！

20款OL通勤精品手袋推介（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 15

Dior

Dior 賣翻天的「Book Tote」這款包只要一換配色就能讓女孩再次買單！這款以千鳥紋為配色的款式，相比於最初推出的大型尺寸，品牌以較為精巧的小 size 做設計適度的寬度，以及恰如其分的大小，讓妳裝文件、iPad 之餘，還能有空間放上補妝用具，完美符合女孩一天工作所需。

Bottega Veneta

這款透過寬版編織呈現的「Arco Tote」，以典雅的淡紫配色為題，讓包款在簡練的線條下，保有女人優柔的氣息，中小型尺寸的大小，不只耐裝，還很符合亞洲女孩的身高。

Fendi

儂編一直很喜歡 Fendi 調和出來的大地色，帶點奶茶的甜美感，又不失品牌的奢華氣息，讓 Fendi 大地暖色包款一直深受許多人的喜愛，這次品牌以緹花面料演繹 FF Logo，搭配上深焦糖色的皮革邊飾，讓整體包款不只能提去開會，還可以成為度假時的夥伴。

Louis Vuitton

Louis Vuitton 在今年力推的這款「Carry All」，超大的容量加上可調整肩背帶長度的特性，以及在外型經典的 monogram 老花元素，集結實用、時尚兩大特性，讓該包款繼 Neverfall 之後成為下一款經典款。

Gucci

「Attache」身為 Gucci 今年度的重點包款，不只要扛下時尚擔當的責任，還要成為女人生活上每個時刻的好夥伴！該包款透過扣環調整能一秒改變外型的設計，讓它肩背、斜跨手拎都 OK！搭配上中型尺寸的容量，更能滿足在乎實用性的女孩。

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+ 20

Tod's

鞋履起家的 Tod's，對於皮革的挑剔在包袋上也能看見！這只以原皮色呈現的托特包，保留了皮革細膩的紋理，不過於張揚的設計，讓這款包揹上十年也不過時。

Saint Laurent

「Icare」無疑是 Saint Laurent 今年度最重要的包款之一，其超大的尺寸有別於品牌旗下過往的包款，大氣且吸睛的 “YSL” 字樣點綴，以及菱格紋衍縫的設計，都讓這款包保留了品牌率性的風格之餘，還能擁有日常實用的特性。

Salvatore Ferragamo

想要一款雋永又有氣質的包嗎？那 Salvatore Ferragamo 絕不會讓妳失望！這款名為「The Studio」的包款，以內斂的深橄欖綠為主色，加上淡金色的金屬包釦，以及流線的線條，細膩的設計讓這款包優雅又摩登。

Celine

除了老花包賣翻天之外，Celine 這款托特包也不容錯過！萬年不敗的焦糖色，再加上經典的 Logo 點綴，已經滿足所有女孩買單的要素，在細節上，運用束口袋的設計方式，更增添這款包隨性、恣意的氣息。

Prada

三角鐵牌是 Prada 最經典的 Logo，在近期品牌用 “圖像記憶法” 將大量的三角形運用在各個單品中，除了將其符號化身為品牌的廓形外，這款托特包巧妙的用繁複的重複圖紋呈現，讓這款包以幾何印花的外型讓人過目難忘。

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+ 21

Roger Vivier

自帶優雅氣息的 Roger Vivier，這款帶有方釦設計的「Viv Cabas」包款，以中型的大小以及百搭的全黑色做設計，再加上梯形的廓形，讓整體不只擁有實用的容量，別緻的外觀還能讓妳擁有好氣質。

Loewe

總能自帶文青感的 Loewe，在這款包袋設計上運用細緻的棉麻面料呈現，再搭配上品牌 Logo 的刺繡，簡簡單單就呈現出典雅氣息，搭配上焦糖色皮革的內裡，以及兩種不同長短的提把，讓這款包擁有更多的使用方式。

Balenciaga

在今年 Balenciaga 秋冬大秀上成功贏得目光的「Clash」包款，超大的容量加上獨特的外型，無疑能成為酷女孩下一個大包的首選。

Miu Miu

比起過去用可愛的外型抓人眼球的設計，Miu Miu 這款肩背包以簡單的金色鏈帶及黑色的方正包型為設計，無季節性的特性，讓這款包能陪伴妳每一天。

Chloé

身為美包製造機的 Chloé，這款「Edith」包款以較為亮色的棕色系為主色調，並在提把處融入編織設計，讓這只提包簡約之餘又極富細節。

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+ 15

Alexander McQueen

Alexander McQueen 不只服裝的剪裁很有一套，在包款的廓形上也很有自己的想法！例如這款看似簡單的方正提包，透過提把上的接縫造型，讓該包款擁有如雕塑般的幾何廓形。

Loro Piana

以頂級喀什米爾羊毛起家的 Loro Piana，近期也積極的投入包袋市場，這款托特包延續其品牌工藝，內斂的淺灰色搭上酪梨綠的肩帶設計，透過色彩的組合，讓這款包擁有年輕的氣息。

Moynat

身為巴黎最老的行李箱品牌，Moynat 在包袋設計的工藝上也無可挑剃！這款托特包品牌將字首 “M” 化為 monigram，再搭配上 logo 背帶，讓這只包休閒、正式兼具。

Burberry

Burberry 這款名為「Freya」的帆布包款，透過皮革的拼接點綴，再加上粗字體的品牌字樣，包款整題沒有過於複雜的設計，但已經體現了 Burberry 近年來濃厚的率性感。

Longchamp

Longchamp 近年來用不同的皮革以及設計方式，改變我們對品牌僅有帆布包的印象，這次 Longchamp 運用撞色的方式呈現包款，在大地色的皮革交互運用下，讓包袋不只吸睛，再搭配上也好上手。

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