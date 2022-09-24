職場穿搭｜日韓風OL必備5大單品　微正式西裝褸、文青開襟針織衫

初入職場的你，是不是每天都在衣櫃前猶豫好久，思考怎麼穿著得體又不失造型感，尤其能夠自由穿搭的職場，也讓衣服尺度的拿捏、整齊度成為一門大學問。



還想不出日常該穿什麼嗎？直接跟著日韓劇的女主角們找靈感準沒錯，讓你利用不同剪裁、色系的衣著提升穿搭精緻度，也更好修飾身形缺點，儂編整理了5種必備單品，讓你快速攻略職場穿搭。

5種職場穿搭必備單品，出門上班輕鬆穿~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 微正式小外套

《非常律師禹英禑》討論度超高的天才律師禹英禑（朴恩斌 飾），除了精彩有趣的辯護日常，劇中甜美又療癒的「微正式」招牌穿搭也燒到不少人，她大多用柔軟親膚的襯衫作打底，搭配的小外套則會選擇版型比較硬挺的款式，讓視覺工整又遮肉，如果不想太正式的話，可以選擇圓領、翻領的設計會更甜美；想要看起來溫柔好親近可以搭配針織外套。在色調的部分禹英禑喜歡穿上黑、白、米等素色系，展現滿滿專業感，又不失柔和氣質，出席重要場合也不怕有失禮儀。

2. 馬卡龍色系襯衫

說到最近充滿正能量又熱血的職場韓劇，一定少不了《今日的網漫》！劇中金世正飾演菜鳥漫畫編輯，每一套單品和搭配都很適合職場新鮮人，其中馬卡龍色系襯衫最常出鏡，鵝黃色充滿活力又亮眼；櫻花粉展現嬌嫩好氣色；天空藍提升沈穩信任感，襯衫除了單穿之外，還可以當做外套打造多層次感，外出通勤也能防曬！下半身搭配西裝褲、牛仔褲看起來更乾淨簡潔，是職場的穿搭公式。

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3. 針織開襟外套

擔心辦公室冷氣太強、又不想帶著厚重的外套出門，跟著《柔美的細胞小將》金高銀披上輕薄針織衫就對了！不但可以禦寒保暖、穿脫也很便利，可以直接穿到冬天都沒問題。內搭的部分可以選擇簡單的白T或是薄襯衫，讓造型更有層次感，色調選擇低飽和莫蘭迪色，看起來舒服協調、柔和寧靜，是文藝女子的職場必備單品。

4. 飽和色單品

日本「國民妹妹」有村架純在《石子與羽男》中的時尚造型，常在全身素色搭配中加入小亮點，讓穿搭不會太無聊，像是近年流行的正綠色、羅蘭紫、蜜糖橙…等飽和色調，無論搭配衣著或包包配件都很適合，但是黃黑皮的女孩們要慎選，飽和度太高的顏色反而更顯黑，儂編也建議全身選一種飽和色單品就好，視覺看起才來不會雜亂，整體也不會過於突兀！

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5. 溫柔連身裙

通常在職場中，常常會選擇保守穩重的大地色、暗色系，但川口春奈在《打扮的戀愛是有理由的》（Why I Dress Up for Love） 劇中運用鮮艷亮色系，在穿搭上也顯得更有精神、也給人清甜活潑的好印象，除了保守派的褲裝，連身洋裝可以讓你變身氣質小姊姊，出們時也不用花太多心思，但連身裙最怕沒有腰身、太寬鬆，會讓身形臃腫又顯矮，所以川口春奈在劇中大多選擇有腰線、綁帶的洋裝，更好修飾身材比例，秋冬也可以加件長版風衣、大衣增添層次感。

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