OL職場穿搭4大指南　日常上班也能很吸睛有活力　踢走Monday Blue

每天上班都是穿襯衫搭配裙子/長褲，感覺真的很無趣，如果可以的話來點不一樣的改變吧！



介紹妳搭配日常休閒風格的辦公裝，乾淨又端莊，每一天都搭配不一樣的穿着，辦公裝也要穿得時尚！

OL們嫌正裝太無聊令整體造型暗淡失色？不防參考下以下4種上班穿搭重拾活力~（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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兩件套

優雅又幹練的外套和褲子兩件套的搭配，上衣的衣長可以長或短都沒問題，褲子方面長短都非常好看，而且同樣顏色的外套褲子搭配，這樣的幹練套裝值得一試。如果覺得只有外套當上衣很有負擔的話，可以內搭多一件白色的背心也行。

連身裙

給人有種高檔又氣質氛圍的穿搭，連身裙，在會議或是重要的場合上，會給人很有信賴感的印象，是辦公裝少不了的穿搭之一。

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格紋圖案

無論是外套、裙子、雪紡衫或是連身裙等都非常適合辦公裝穿的格紋圖案，也可以顯得休閒又端正，尤其是褐色或灰色的格紋圖案非常適合作為辦公裝使用。

雪紡衫搭配裙/褲子

像這樣雪紡衫搭配裙/褲子的一組穿搭，無論是辦公或是日常這樣打扮也很好看。看起來高貴又時尚的穿着，也是女性們一定也要有的穿搭之一。

就算以上的穿搭不是作為辦公穿的，在日常的時候穿也是非常好看，如果妳還沒有嘗試過這些穿搭，那就快點收藏起來吧！

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