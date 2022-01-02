2022展望｜疫情未散　仍信一份工夠食一世？即睇本年5大理財焦點

2021年全球經濟持續受新冠肺炎疫情衝擊，Delta、Omicron兩大變種病毒輪流肆虐，儘管疫苗面世後各行各業經濟活動開始恢復正軌，但供應鏈及就業市場仍未止血，加上通脹、加息來襲，大國在政治上繼續劍拔弩張，整體而言投資市場雖已從2020年的亂市回穩，但仍見顛簸，散戶短炒極易損手。展望2022，面對如此開局，我們要特別注意哪些重點？



制定加息周期投資策略

美國聯儲局將進入新加息周期，料在2022年及2023年各加息3次，2024年加息2次，每次加25點子。無論最終加息次數是否一如所料，「息魔」來襲已是市場共識，大家應特別留意過往在加息周期走勢向好的資產，包括高息債券、銀行股、美元貨幣基金，以及與通脹掛鉤的產品如iBond等。

至於香港人最關心的樓市，理論上加息會導致按揭利率上升，加重買樓負擔，使樓價受壓，但事實上香港銀行未必緊隨美國加息，而從歷史走勢所見，港樓屢次在加息周期中呈現牛市，故本地樓價相信不會即時受影響。

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疫後電子商務持續增長

不管疫情是否即將終結，人類會否永遠與病毒共存，防疫政策何去何從，人們已習慣利用網購解決日常生活所需，電子商務產業在世界各地的增長已成不可逆轉的趨勢，是疫情中最大贏家之一。預計到了2024年，網購將佔據全球零售業銷售額22%。

要瞄準電子商務投資機遇，投資者除了可視注從事網購的企業股票外，亦可留意支付服務供應商、工業REITs、空運及物流股等。

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ESG資產走勢看俏

ESG指「環境」（Environmental）、社會（Social）與管治（Governance），近年已成為投資機構用作分析及評定企業的重要指標。ESG投資策略的核心理念，是透過投資符合ESG指標的企業，促進世界變得更美好。

根據美國「可持續及責任投資論壇」（Forum for Sustainable and Responsible Investment）報告，當地資產管理公司旗下的可持續投資規模，在2018至2020年間增長42%。這些資產目前多數由機構投資者持有，但隨即越來越多零售投資者認識ESG投資概念，參與ESG投資的散戶料越來越多，其概念股及基金潛力不容忽視。

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元宇宙與加密貨幣相輔相乘

Facebook將母公司改名為Meta，使元宇宙（Metaverse）產業成為今年最膾炙人口的投資板塊，發展虛擬世界、VR/AR/MR技術，以至生產顯示卡的企業及5G股等，都成為被睇高一線的元宇宙概念股。不過，元宇宙產業發展仍層創始階段，未有任何「統一天下」的平台、作業系統及硬件，投資者可考慮買入元宇宙概念ETF分散投資。

另邊廂，加密貨幣及NFT過往被不少人視為投機炒賣工具，實體價值及作用成疑，但在元宇宙中，加密貨幣成為了主流交易貨幣，NFT則成為虛擬資產的憑證。在元宇宙概念下，多個結合網絡遊戲與虛擬資產的GameFi（遊戲化金融）項目備受追捧。投資者應學習及探索這個投資領域，但由於資產波動風險甚高，不宜重注。

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建立遙距及多元收入渠道

這兩年社會、經濟及就業市場不穩，讓不少人明白到世事無常，不能依賴單一工作支撐生活，而應建立多元收入模式。在美國，截止2021年10月底，全年約3,900萬人從原本工作辭職，主要原因之一是疫情及在家工作驅使不少人越來越重視work life balance，無法忍受過去受正職工作主導的生活模式，Slash及遙距工作變得更流行。

在香港，雖然多數打工仔已重新回到辦公室，但嘗試過work from home的人，相信已體會工作模式的更多可能性。既然沒有一份工作可以「付托終生」，何不以遙距及Slash模式，取回工作自主權？你未必需要辭去正職，亦可在公餘時間發展副業，或以投資、網上創業等方式，建立多元收入渠道，為個人入息分散風險。

無論個人理財及投資取向如何，你亦應重視儲蓄，銀行戶口內宜保留足夠應付生活6個月以上的應急資金，並購買足夠的保險，以備不時之需。

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