儲蓄｜無痛儲錢就是這樣簡單！養成12個小習慣　錢就不會無謂花掉

老闆沒加薪，年終沒獎金？平常的收入扣掉日常的花費所剩無幾，到了年底戶頭還是一場空！YouTube頻道《極簡姐姐 巧玉》分享12種厲害的存錢方式：



儲錢可以是勒緊褲頭一元也不用的儲，也可以是用一些小秘技去提醒（或阻礙）作無謂消費，以下12個方法，敢說是一些讓大家無痛地儲錢的方法：（按圖了解）

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1、幫帳戶存款取一個名字

幫帳戶取一個好一點的名字，會讓自己存錢的時候更有動力。舉例：會在存摺本上貼一張便條紙寫上「我要財富自由」！

２、儲蓄帳戶設定自動轉帳

這已經是老生常談了！但還是有很多人沒有去做到這件事情，只需要花一點點時間去銀行設定。

每個月收到薪水的隔天，可以撥入固定的金額至存錢的帳戶，之後的儲蓄都是自動化的，只要存錢這件事情越簡單、越自動化，儲蓄就越容易養成一個好習慣。

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３、存錢帳戶不使用提款卡

這個技巧其實是跟上一個步驟呼應的，存錢的時候要讓它越簡單越好，等到自己需要花錢的時候，相反地就讓它越困難越好。

當自己還是理財小白的時候，很適合用這樣的方法，來逼自己存錢。真的需要領錢的話，就必須要跑到原本開戶的銀行，攜帶存摺和印章現場排隊領號碼牌，才可以領錢出來。

覺得領錢太麻煩之後，非必要真的要用錢的時候，就會有「乾脆不要去領錢」好了的念頭。養成這樣的好習慣，才能更掌握自己的用錢方式。

確保自己不會去隨意的動用到需要存下來的錢之後，再慢慢的試著讓自己用錢這件事情變得比較方便！

４、提款卡警示密碼

可以把密碼設定自己在乎的人事物！

如果想要趕快把車貸還清的話，可以把密碼設定買車的那一天；想要在5年後存到買房的頭期款，可以把帳號密碼改成買房的目標期限。

每次提款之後都可以提醒自己多點努力，少點花費！

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５、零錢放入存錢筒

這個方法很簡單，就是在自己常活動的地方擺一個存錢筒！

如果每天都存下30元零錢的話，1年可以存下1萬多元的零錢。

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6、52週階梯存錢法

1年52週，在第1週存下10塊錢，在第2週存下20塊錢，以此類推，這樣最後1週可以存下520元，1年下來可以存下13780元。

當然，自己可以改變它的起始金額，可以從10元開始、也可以從520元開始！這個存下來的錢，不論是出國旅遊犒賞自己，或是要拿來投資理財都可以。

７、減少網路賣家瀏覽

取消關注網路賣家，不要受外界的影響！

適合別人的東西不一定都適合自己，不需要靠賣家來告訴自己需要什麼，而是應該自己思考「我真正需要的到底是什麼？」

其實日常所需的物品真的不多，取消賣家的關注，能更有效地施行「簡單的生活」方式。

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８、訂下購物等待期

現在網路購物非常方便，看到喜歡的物品，可以先加入「購物車」或「購物清單」選項介面。

這時候不要馬上做結帳的動作，可以給自己幾天的時間想一想，日常生活中真的有需要用到這些物品嗎？如此可以避免自己衝動的消費。

９、購物錢先存下相同的金額

有多少能力，才去做多少事情！不要做出超出能力負擔的負荷。

每個月賺3萬，不代表就可以消費3萬元！尤其是大筆性的支出前一定要慎重的思考，盡量避免去預支薪水，做現在的消費。

預支未來的薪水做現在的消費，那就會失去未來的消費自由。

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10、消費金額換算工作時數

重視付出和得到之間的關係，換算一下兩者之間的價值是否等值。

假設1件衣服1800元，工作時薪是150元，1件衣服則需要用1.5天的工作時間來做交換。工作是辛苦的，這樣的交換是否值得？購物前可以多思考一下。

11、使用現金消費

不要預支未來的金錢消費！打破因為消費造成的惡性消費循環。

現在的信用卡支付非常方便，還可以做分期付款，這些支付方便性很容易讓人落入消費的陷阱裡，一旦落入，就會讓自己的資金規劃越來越不自由。

有些信用卡雖然有專屬優惠，但倘若自己沒辦法控制自己的衝動消費，還是盡量避免使用。

12、重視金錢價值

重視每一塊錢的得到和謹慎的付出，就算是意外之財，也應該要好好規劃和運用。

即使是非經常性的收入，也要依照自己的儲蓄目標存下固定比例的金額，把該存的錢留下來也可以獎勵平常的努力！

存錢不會讓生活變痛苦，只要利用以上12個小技巧，選出最喜歡、最適合自己的方式儲蓄。

存錢其實就是替未來的自己做準備，未來才可以擁有更多的財富。

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