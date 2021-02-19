不懂把握機會？不知儲錢重要？現實狀況是年輕人在今天可怎上進…

撰文： 半宅職薯 最後更新日期： 2021-02-19 07:27

當大家隨便在網上搜尋，會找到很多給予年輕人的建議：怎樣怎樣把握機遇；怎樣怎樣努力儲錢；怎樣怎樣加強競爭力。半宅職薯留意到這些建議都有一個共通點，就是從上一兩代人的角度去看現今世代的年輕人。 但大家又可曾代入年輕人的角度去看年輕人呢？今天我就嘗試以年輕人角度，和大家討論上述建議。

時代，有空間讓年輕人上進嗎？

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把握機遇 － 我有被灌輸冒險家精神嗎？

如果大家有留意香港的教育方式，你會留意到香港的教育是難以栽培出冒險家的。中小學教育以考試為本，當中特別着重應試技巧和策略，換句話說是訓練孩子遵從遊戲規則去玩。

大學選科呢？家長的建議多數是以工作機會為本。如果孩子選讀哲學的話，家長的第一個反應通常不是鼓掌激勵，卻是激動反問：「畢業後你可以做甚麼？」

機遇附帶着風險，自小被削去冒險家精神的年輕一代，會傾向冒險去把握機遇嗎？

努力儲錢 － 我可以儲到多少錢呢？

與失去冒險家精神一脈相承的地方是，年輕一代都被灌輸了置業是人生終極目標的價值觀。

但客觀事實是，在沒有父幹的情況底下，普遍的年輕人無論多麼努力儲錢，也是難以儲到首期的。在發現人生目標無可能達到的時候，做人自然失去方向。取而代之的人生目標便是及時行樂，趁青春看看這美麗的世界。

在這種狀態底下聽到年長一代以訓話口吻說：「如果你慳儉一點便可以買樓置業了。」自然覺得比粗口更加難聽。

加強競爭力 － 究竟怎樣加強競爭力？

年長一代常常鼓勵年輕人要加強競爭力。好！就聽你說去加強競爭力。但年輕人要做甚麼，怎麼做才能加強競爭力呢？這一點似乎跳不出努力讀書，進修增值的框框。

在二十年之前，進修還可以勉強加強競爭力的。但在今天學歷大幅貶值及商品化的時代，進修「增值」反而會在實質上削弱競爭力。

在這裏讓我解釋一下。進修增值離不開學費和時間，這些都是金錢成本和機會成本。當積蓄在學費上消耗了，年輕人畢業後能夠捱於待業的時間自然減少。在生活壓力逼人的情況底下，求職者便只能在更少的選擇之中逼切地作出就業抉擇。

與此同時，在專業和管理職位有限的情況下，年青人往往退而求其次，選擇一些學歷要求較低的工種。但這又構成另一種矛盾：僱主對於聘請學歷遠遠高出工作所需的僱員往往有所保留，擔心他們不安於現狀，怕他們出現期望落差，擔心他們做不長……等等，以致浪費培訓資源。

結果這群「增值」了的年輕人高不成低不就，內心自然感到失落。

結語

今時今日香港的年青人之所以感到失落無望，或是躁動不安，歸根究柢，是發現自小被灌輸要遵從的遊戲規則、成功法規，在現實社會中只能帶他們走上一條難以上流的路。

學校家長要做的，是啟發年輕人創造屬於自己的選擇；老闆上司要做的，是製造一個合適的環境讓年輕人發揮潛能，逐步上流。

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