職場穿搭｜日系型人4款秋冬男士大褸示範　穿出顯高、顯瘦霸氣感

不管在什麼時候，一件大衣都會是你衣櫃中不可或缺的單品。尤其在日漸轉涼的天氣，大衣不僅可以替你禦寒，更是在搭配上的利器。



秋冬男士大褸示範（IG@eunwo.o_c）

今回，Dappei 就來替大家介紹四種不同的大衣搭配，讓你的秋冬穿搭用大衣帥起來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 黑色大衣

不管是穿搭新手或是有一定程度的搭黨，黑色的大衣都是值得入手的好選擇。型人內搭白色套頭上衣、紅色針織外套、黑色窄褲以及皮鞋，營造出日系質感風格，為了不讓紅色太過搶眼，運用了黑色的大衣來平衡以外，更能夠讓多層次的效果更加明顯。

2. M65 Parka

對於大家來說，最熟悉的古著絕非 M65 莫屬了！除了真正的古著單品外，在現今的各大品牌都能看到 M65 的影子。型人以黑色棉褲配上灰色大學 TEE，外罩一件 M65 Parka，休閒單品混搭硬挺軍工裝，簡單地營造出 Athflow 風格；而綠色的老帽除了呼應大衣顏色之外，也讓整體的穿搭更加完整。

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3. 格紋大衣

格紋一直以來都是讓人又愛又恨的元素之一，一不小心就會變得太過老氣，但只要搭配得宜，就會讓秋冬偏暗色系的搭配能夠凸顯。型人以粉紅色襯衫搭配棕色燈芯絨長褲，再以色系相近的領帶、皮鞋去強化整體風格，外罩一件格紋大衣完美地展示了秋冬的學院風穿搭，而紅色的帽子除了呼應襯衫顏色以外，也讓整體偏向棕色的色調能夠跳脫出來。

4. 米色大衣

雖然米色作為近年來的大勢色，但其實米色大衣早已流行許久，不管是任何風格，米色大衣總能夠完美駕馭。型人今回以白色上衣搭配淺咖啡色寬褲，外罩米色大衣營造出日系簡約風格，在鞋子的部分更是選用咖啡色帆布鞋調和色調，讓整體的大地色系穿搭更加完整。

Dappei 結語：

秋冬真的是搭編最愛的季節！除了可以出動多層次穿搭以外，在穿上大衣的瞬間還會覺得自己抽高 10 公分！



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原文：男生秋冬穿搭用「大衣」帥一下是必需，日系型人教你穿出顯高、顯瘦霸氣感

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