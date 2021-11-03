升職｜上司總在埋怨你沒責任感？　未必是你懶　而是他忽略一件事

編按：一個優秀的團隊是要下屬學懂不去依賴上司，否則他們將很難培養出責任感及獨立思考的能力。以下為《一書讀透 管理學關鍵詞》一書的節錄內容，告訴你自己再是努力，也要上司管理有方才行。



洛伯定理：如果上帝沒意見，我當然不反對

美國總統福特去特戰隊暗查軍容，看到軍營亂成一鍋粥。

「要好好教訓一下這裏的負責人了！」福特心想。

氣憤不已的福特走進指揮官辦公室，看到特戰隊的副指揮官正忙着寫報告。

副指揮官說：「指揮官去世了，我現在正要向您寫報告。」

福特訓斥說：「上帝帶走了指揮官，但沒帶走你啊！你身為副指揮官，不先管理好士兵，卻忙着寫報告！」

副指揮官說：「請求總統讓我來取代指揮官……」

福特板着臉打斷他的話：「如果上帝沒意見，我當然不反對！」

趣味點評



指揮官的命令，士兵們應該無條件遵守，但如果只是讓下屬一味地聽指揮官的，而不是把責任落在他們的肩上，那麼一旦指揮官出了狀況，士兵們就不知道該聽誰的，也就會陷入紛亂不堪的糟糕局面。美國管理學家針對這種現象提出了「洛伯定理」：讓你的下屬成為有工作責任感的人。

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管理學解讀

「對於一個管理者來說，最重要的不是你在場時的情況，而是你不在場時發生了甚麼！」美國管理學家洛伯說這話時，也正是他的眾多企業管理者客戶面對越來越差的團隊苦惱之時。洛伯的這句話宛如一盞明燈，為這些苦惱的管理者照亮了打造一支高效優秀團隊的前路，也讓後來者大受裨益。

洛伯認為，管理者在場的時候，員工們都很優秀，聽管理者的調度，積極地去執行管理者的規定。這當然很重要，這說明員工們在管理者的領導下把執行力發揮到極致，只要管理者優秀，那麼團隊自然就差不了。

可同一個管理者，同一批員工，都很優秀，卻為甚麼會越來越差呢？既然管理者在場的時候沒問題，那麼問題肯定出在管理者不在場的時候。假如員工只是一個個的機器人，完全聽從管理者的安排，那麼當管理者不在場時，這些員工也就失去了方向，不知道該往哪個方向發力。這樣的情形在管理者能力差的團隊並不常見，反而是在事無巨細，凡事都親力親為的管理者團隊裏經常看到。

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小陳是一家私企的市場部主管，他每天率領下屬努力開拓市場，企業的業務因此發展非常好。每次上司表揚他們，市場部的員工們都異口同聲地說「是主管帶領得好」。小陳一直對員工都照顧有加，無論甚麼事情都是他親自上陣，每次小陳都衝在最前面，員工們只是起一個輔助作用。這樣的管理者深受員工們的喜愛，市場部中這個團隊氛圍一直很好。但小陳很快卻發現了問題。

但隨着企業壯大，有了擴張策略，市場部就需要去外省調研。按照一貫的作風，小陳自然是要親自去外省調研。可一個星期後，小陳回到公司，他發現在自己走後的這段時間裏，員工們竟然甚麼都沒有做，他的辦公桌上卻堆滿了各種文件。該啟動的項目沒有啟動，該跟進的項目沒有跟進，甚至連每天的例會都沒有開過一次，整個市場部處於癱瘓狀態。小陳簡直難以相信，這怎麼會是那支讓自己一直引以為傲的團隊？

小陳問起員工們這個問題。誰知大家異口同聲地說：「主管，這不是我們的錯。很多工作都是你來做決定，你不在，我們即使做了，也不能確定自己做得對不對，而是要等你回來檢查。萬一做錯了呢？所以我們索性先不做，等你回來指揮我們的時候，我們再做。」

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培養能獨立思考有責任感的下屬

小陳被這樣的解釋弄得哭笑不得。他這才意識到，日常工作中自己參與了下屬的整個工作過程，並時刻叮囑下屬們按照自己的想法去做，這才導致很多員工沒有自己的想法和主張，以至於員工只是聽從上司安排。久而久之，團隊就失去了創新力，完全依賴於領導者，結果就只有一個：上司在，團隊工作效率過百；上司不在，團隊效率為零。

小陳之所以會面臨這樣的狀況，就是因為他不懂得「洛伯定理」的緣故。他和幽默故事中那個死去的「指揮官」一樣，甚麼事情都讓下屬只聽自己的指令，一旦自己不存在，下屬們就無所適從。倘若他懂得「洛伯定理」，就會培養員工們的獨立思考能力和責任心，而不是培養一個個沒有思想和責任心的傀儡。

所以，想讓員工在有沒有管理者的場合都始終如一地優秀工作，不是靠管理者的指令和時時刻刻的親力親為，而是靠員工對工作的責任心。有了責任心，員工就清楚自己的方向，無論管理者在不在場，他們都會堅持不懈地向那個方向行走。在這一點上，海底撈的管理者張勇就做得非常好。

張勇創立海底撈品牌的同時，也創建了一套管理制度，那就是店長師徒制和家文化。師徒制是讓員工帶員工，徒弟的業績好，師父也會有提成，這樣的制度就會讓師父很有責任心，知道怎樣教導徒弟去做才能讓企業發展得更好。所有員工都像一個家裏的兄弟姐妹一樣親密，讓他們的心與企業聯繫在一起。

這種管理辦法無論是從經濟上，還是從文化上，都把員工和企業緊緊聯繫在一起，讓他們產生了強烈的責任心。只要員工有了責任感，那麼即使管理者不在場，他們也知道該怎麼去做。只有這樣，才能打造出一支真正優秀的團隊，而這也正是洛伯制定「洛伯定理」時，想要讓管理者們實現的目標。

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日常應用

培養員工的責任感是一件很重要的事情。但讓員工心裏產生自己是「企業主人」的思想，卻是一件不容易的事情。我們可以試着這樣去做：

1. 給員工安全感

管理者與其把時間和精力用在對每項工作的親力親為上，還不如把精力用在員工身上；從精神上、生活上去多多關心他們，讓他們的心安穩下來，心安穩了，有了安全感，就會對團隊產生責任和忠誠。

2. 工資到位

某位著名的企業家說，員工離職，無非兩個原因：一是工資不到位，二是做得不開心。讓員工有安全感就能讓他開心工作，而工資到位了，就能讓員工專心工作，為了更好的薪酬，他們也會更加努力提升自己的能力，團隊也就會愈發優秀。

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《一書讀透 管理學關鍵詞》（萬里機構授權提供）

書名：《一書讀透 管理學關鍵詞》

作者：夢芝

一線創業者，實戰派管理學者。



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