上司高薪低能　Word、Excel也不會用　事主怒呻　網民卻這樣解讀

在公司職場文化裏，職位越高薪金越高，但不代表能力最強！

有網友指控自己的主管，沒有任何專業能力，連「word」都不會，「他會的事情我八成都會，因為他的事情幾乎都是我跟業務做的。」



女網友於Dcard上發文表示， 自己的主管領快10萬元台幣（約28,000元港幣）的月薪，卻不會用PPT、Excel跟Word，「PPT只會新增投影片，其他都不會，把他要的東西全部貼進去，要幫他弄動畫、排版，做好之後他再拿去跟客人邀功，說這是他做的。但是只要客人指出哪裏需要修改，他立刻丟回來要我們做，因為他不會！」

她持續指控主管，Excel只會加總、最大值、最小值、平均值，連表格都不會用！「他之前還氣急敗壞把我叫過去，問我為甚麼Excel裏面的數字都是錯的，是不是我都沒在看？」結果原PO一看傻眼：「複製我的格式，卻沒有選擇你要的欄位，數字正確我頭給你。」

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「Word最誇張！」原PO說，主管做事方法就是，全部打成一篇，然後要下屬改成他要的格式，「有一次更厲害！因為他發現只要更改內容格式就跑掉，他直接手寫滿滿兩張文字，要我新增進去，字還真醜，花了一半的時間跟同事翻譯他的手寫！」

原PO補充，主管會的事，自己敢說8成都會，因為主管的事情幾乎都是她跟業務做的，「客人有事找他，他第一時間丟給我們」、「客人反應報告有誤，他直接跟對方說報告是業務做的，他不清楚」、「客人要他填資料，他丟給我們要我們全部翻譯成中文填完之後交給他。」

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原PO表示，現在客戶若是有業務上的問題，「都直接找我們了，完全不理主管了，因為客戶也覺得找主管根本沒用！」

底下網友紛紛留言解釋，「主管需要妳，不代表他就要會」、「主管的目的不在於執行事務性的工作喔，相對的，一個事務性能力很強的人也未必合適主管職」、「阿甚麼都會都自己做要你幹嘛」、「主管就是會管理和社交，手下都會了他哪還需要學」、「反正他能解決問題就好了，找他的下屬也是解決方法」。

也有網友替原PO抱不平，「家族企業吧，通常都是這樣的，我之前也待過，越待越無趣就離開了」、「人脈或拍馬屁都值得學習，不要以為拍馬屁很容易，拍得好可是很難的」、「現在工作條件開很高可是薪水卻很低，會很多也不見得會被尊重，無能的主管肥貓也是不勝數，心理不平衡是正常的」、「正常！在企業本來就是領最少的做最多事，領最多的不用做事」。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】