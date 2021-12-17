升職｜不懂包裝自己　擦鞋仔自然得勢　即學4招讓上司更器重你

相信很多職場人一定都有遇到過這個情況，每天都在努力工作，也沒有偷懶，為甚麼老闆就是看不到自己？升職加薪的永遠是身邊的同事。



其實你有沒有想過其實你每天都在「無效工作」？首先，你要知道，升職加薪從來不是說順其自然的，我們必須要懂得如何為自己爭取機會！小編整理了幾個職場攻略，讓大家明年升職加薪不是夢！

我們一直沒有受上司重用是有原因，一起看看如何令上司重用自己，不再被投閒置散（按圖了解！）

+ 8

1. 及時反饋項目進度

- 當你完成了一項任務時，一定要透過一些技巧告訴上司你完成了甚麼或者需要它推進什麼。



- 如果遇到問題時，不要害怕請教上司，可以自己先闡明思路了一遍後，帶着幾個解決方案的利與弊向上司請教。



- 必要時，可以認可上司的價值，肯定他。



相關文章：升職｜入職半年就當主管 Uniqlo店長：終於明白店長與店員的差異

2. 及時完成上司交代的任務

- 懂得安排工作的優先級，把重要的事先完成。



- 儘量不拖延，不要讓別人因為你的拖延買單。



- 如果上司交代的任務不能按時完成，需提前告知並說明原因。



相關文章：加人工｜要求加薪須有策略 加幅要有實數 最佳日子在這兩天早上

3. 學會適當地「邀功」

- 我們一定要學會給自己完成了的工作「邀功」 ，不然沒有人會知道你到底幹了甚麼。



- 多表達自己的想法和學會做決策，不要等上司吩咐了才做。



- 如果你只是一昧的低頭幹活，不懂得「邀功」，那麼你的「成就」很可能就被你那個會「邀功」的同事給拿走了哦。



相關文章：加人工｜爭取加薪有5大技巧 忌跟同事抱怨、掌握行情增談判成數

4. 不要應付工作

- 不要覺得把自己的分內事完成後就可以偷懶。



- 如果你日復一日沒有進步，那麼老闆很容易就找到別人來替代你。



- 儘量讓自己在團隊裏有個位置，突出自己併成為不可或缺的人。



職場的世界太不容易了，如果我們每天都肩負着很多的責任，但是卻不懂得如何為自己爭取機會，離升職加薪越來越遠，那豈不是更讓人身心疲憊無法接受嗎？所以從今天開始，學會「有效工作」，定好目標，明年升職加薪絕對不是夢！

相關文章：工作要求一再提高 因老細嫌未榨盡你 4個原因令打工仔只想躺平

+ 8

加薪｜薪酬水平見頂難再加？ 年薪百萬夫妻檔分享5個加人工秘訣

辭職｜同事準備離職總有先兆 除常請假、清空枱頭還有這些轉變…

【本文獲「Goody25」授權轉載。】