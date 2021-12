職場｜為求目的不擇手段！你身邊有愛操控人心的馬基維利同事嗎？

心理學界有一個你大概沒聽過,聽了又肯定覺得有點中二的術語──「黑暗三人格」(Dark Triad),它代表三種被認為屬於「反社會」的性格特質,這類人可能有較惡意的社交傾向,冷酷無情或善於算計。擁有這些人格傾向的人,在職場環境中恐怕都會讓同事很困擾。



這次要來簡介其中的馬基維利主義(Machiavellianism),他被認為是職場中最危險的角色──所謂「心狠手辣的職場鬥爭」可能就是有這些人的參與才那麼精彩。該人格傾向有哪些跡象呢?你又該如何應對他們、保護自己?

1. 什麼是馬基維利主義?

馬基維利主義命名於 16 世紀學者尼可洛·馬基維利(Niccolò Machiavelli)的政治哲學,他認為「只要結果是好的,手段總能夠被作為正當的來對待」、「君主受人敬愛不如受人懼怕」但有必要的時候又要「讓人民相信君主集美德於一身」。所以當我們說一人是「高度馬基維利主義者」,表示他狡猾、善於操縱他人,漠視道德,會策略性地剝削和欺騙以實現自我目標。要注意這是一種「人格特徵」,而非心理疾病,男性的馬基維利主義傾向會比女性更普遍,而此人格傾向通常會隨著年齡的增長而減弱。

2. 從「Mach IV 測試」看出你的人格傾向

簡單來說,那些你認為職場中很有心機的人,可能就有較高的馬基維利主義傾向。與職場中的自戀或精神病態不同,馬基維利主義者並非想獲得關注,或對他人的感受不敏感,他只是純粹認為獲得個人利益能夠不擇手段。要判斷一個人是不是高馬基維利主義者,心理學家 Richard Christie 和 Florence L. Geis 設計了一份「Mach IV 測試」,從「完全同意」到「完全不同意」,如果答此量表的得分越高,就越有可能擁有較高的該人格傾向,以下擷取其中 5 個問題:

1. 罪犯與一般人最大的區別在於,罪犯會因為愚蠢而被抓住。

2. 不走捷徑就很難成功。

3. 完全信任別人等於自討苦吃。

4. 奉承大人物是聰明的做法。

5. 永遠不要告訴別人你做某件事情的真正原因,除非你另有目的。

3. 職場中,該如何分辨這些人?

要怎麼在職場中分辨出來誰是馬基維利主義者呢?通常很難分辨,因為最一開始他們看起來通常有魅力或友好,甚至會對你傾訴、自我表露。但可能都只是策略中的一部份,隨著時間過去──雖然不知道要多久──手段與心計還是會被發現,如暗中操控他人、散布謠言甚至恐嚇,團隊便才懂得提防馬基維利主義者。

現實是,馬基維利主義者通常都能在競爭中達到往上爬的目的,尤其是那些規則模糊的工作環境。他們往往將個人擺第一,傾向於競爭而非合作。當然,人們最愛給別人貼標籤了──最好是別這麼做,我們都不是心理學專家。馬基維利主義者在「一般的工作場所」被視為偏差行為,但在別的領域也可能會有很好的發展。

4. 面對馬基維利主義者,你可以這麼做

馬基維利主義者恐會讓你有「職場霸凌」的感受,在職場中還是應該學會保護自己。面對馬基維利主義者,要先有的心態是「他並非針對你」,你只是剛好在這個環境、這個職位,所以被他如此對待。

意識到這是一種人格傾向,你並無法改變他;注意他對你的軟、硬操縱方法,提醒自己他並非值得信賴與深交的人。與其嘗試與他正面對抗,不如專注於自己的工作目標,並堅守自己的道德立場與價值觀;與同事建立起一道健康人際關係的防護網也是必要的。

