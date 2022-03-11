衰老細｜上司半夜傳來工作要求？台北勞動局建議3招　網民稱靠害

許多上班族常在下班後收到主管交代工作事項的訊息，讓他們陷入「做還是不做」的尷尬境地。對此，台北市勞動局早前傳授了3種應對方式，卻遭網友酸回「何不食肉糜？」



你也面臨「明明下班了，主管卻傳訊交代工作，讓你的下班不是真的『下班』，不知該如何處理」的窘境嗎？對此台北市勞動局早前在Facebook分享了3個應對方式，但帖文一出卻遭網友吐槽「這樣回是想失業嗎？」

台北勞動局出post，被網民批不實際：（按圖了解）

下班後仍收主管訊息怎麼回？ 勞動局授3招

台北市勞動局3月2日在Facebook專頁發文，提到許多上班族即使已經下班，回家後主管仍會傳訊交辦工作，讓人苦惱「究竟是做還是不做？」，針對這類情況，北市勞動局提供了3種回覆方式，分別是：

．「可以工作時間再做嗎？

．「要幫我算加班費喔～」

．「我在家處理工作，出勤紀錄怎麼記？」



北市勞動局指出，根據台灣《勞動基準法》的規定，勞工有理由能夠拒絕加班，或是可以藉由通訊軟體的截圖畫面，要求公司核算加班費，並以自我記載或其他形式記錄後，傳給僱主記載。

網友傻眼：「這樣回的話，人力銀行APP載起來」

不過帖文曝光後卻遭大批網友吐槽，無奈表示如果真的這樣回覆，恐怕工作不保：

．「我要是敢回這3句，還需要你教嗎？」

．「何不食肉糜」

．「這樣回的話，搵工APP載起來」

．「奇文共賞」



有人則認為這是自己的權益，不要不敢回覆，應該勇敢爭取，「當大家都願意注重自己的權益，企業才會真的守法。」還有人分享自己的做法，「下班後老闆和主管的Line都別看就好」。

【延伸閱讀，更多打工仔職場建議】

衰老細｜品格是差不會忽然變好人 揭穿卑鄙中層4個扮嘢管理手法

+ 11

高層不信學歷？ 有人負責捱騾仔？ 四個高層不會告訴你的秘密

+ 14

越勤力越要OT、進諫上司多數衰硬 10個職場潛規則不懂只怪你天真

+ 30

延伸閱讀：

不想再厭世工作！找對你心中的好公司 網友特選10大「幸福條件」

10萬勞保紓困貸款又來了！哪些人可申請？怎麼申請一次看懂

誰說勞退基金會破產？勞工退休一定能領到「這筆錢」

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】