世代差異｜年輕人工作沒熱誠？其實心中那團火　早已被濁水淋熄

有一年和女兒去酒店吃自助餐，酒店有現場演唱，氣氛十分好。我問女兒：「那位歌手一定很喜歡音樂，她會不會在夠鐘的時候懇求經理，唱多一首歌才下班呢？」女兒告訴我：「應該不會，因為她一早發現根本沒有人留心聽她唱歌！」

今天半宅職薯就和大家分享，對於工作熱誠的想法。



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半宅職薯也是工作狂

我自問是一個很喜歡工作的人，甚至乎有點工作狂。於我來說，工作就好像一個開拓世界的遊戲，越是獲取新技能，越是闖關，越能夠看到更廣闊的世界。這就好像打機看到新關卡以及爆機畫面一樣，只不過回饋更加真實。

記得年輕的時候，我更加瘋狂到有兩個月乾脆晚上在工作地點睡覺，以省回交通來回時間，去把工作做得盡善盡美以及爭取時間「工餘」進修溫習。結果在大約一年之後，我便升職了。

當時有同事打趣問我：「升職之後，如果沒有人工你做不做？」我二話不說回答：「做！」因為我要看看更高的天空，體驗更高層次的思考方式，認識更廣更大的世界！

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時移世易，價值觀改變

有些讀者看到這裡，一定會說：「死老餅！又在想當年！」、「奴性原來是這樣煉成的」、「職場就是被你這些人做壞標準！」

一個十分悲哀的現實是，新一代的人普遍缺乏被灌輸敬業樂業的精神。以前年代主張的是先苦後甜，先付出再談回報； 今時今日職場瀰漫着先甜後苦，先獲取優厚條件，才決定付出多寡的想法。

但出現這種想法，也不能怪罪於打工仔。

根據我個人觀察，二十多年前的僱主，比今時今日的僱主更樂於栽培員工；

二十多年前，進修一個學位可以大大增強職場競爭力，今天學士是基本，即使是碩士也未必好一點；

二十多年前要刷存在感，方法是升職然後讓一眾小薯聽你發表偉論，今天要刷存在感，只需要在社交媒體說一些激昂或煽情的話。

在父母還有十多二十年才退休，沒有家庭負擔的情況下，年輕人很自然出現一個疑問：「為甚麼要犧牲生活去追求升職加薪呢？」

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三十而不立

有些朋友擔任HR，他們的意見倒很值得參考：見過很多在職場打滾了十年八年的求職者，自畢業以後一直做散工，又或者在不同公司的初級職位跳來跳去。結果累積不到具競爭力的經驗，反而更被認定只適合擔任初級工作，陷入事業上的死胡同。

結語

話說回來，文章開首那位歌手，究竟會否如我所想，懇求經理讓她唱多一首歌呢？原來事情還有下文的：那位歌手在演唱一曲之後休息了幾十秒，然後酒店經理在無線對講機呼喝她：「大老細正在過來，還不立即唱？！食懵你呀？！」

原來心中那團火，是會被濁水淋熄的。但我相信，意志力堅強的人，總會有方法撐下去的。

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