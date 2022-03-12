理財｜每月人工掹掹緊　更要學懂小額投資　6個方法適合窮人入市

投資新手或剛踏進職場的新鮮人，總會遇上一個難題——投資本金不足。每月薪金只有萬多元，應付日常開支已感吃力，投資談何容易？不少人因此感到泄氣，覺得投資根本無利可圖，不如縱情消費及享樂。其實，在本金不多的情況下，我們也能「睇餸食飯」，用有限資金開始小額投資。



月薪不高的打工仔，也可以有合適的投資方法：（按圖了解）

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適合新手及「窮人」的小額投資方法：（按圖了解）

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在消費與投資取捨

2007年6月，第一代iPhone推出市面，售價由US$499起 （約HK$3,892），當時蘋果公司股價是US$4.36。2021年9月，蘋果發佈iPhone 13，價格由US$799起，這時公司股價約US$150美元，14年間升值逾 34倍。

假設你在2007年，用購買一部初代iPhone的資金投資蘋果股票，並一直持有至今，你已連本帶利賺超過30倍。相反，如果你在2007年用這筆錢買入一部蘋果手機，可能早已將它棄如敝屣（當然，未開封的初代iPhone仍很有炒賣價值）。

同樣是「果粉」，消費者可能會抱怨iPhone售價越來越貴，投資者重視的卻是蘋果越來越高的股票市值——你寧願當消費者還是投資者？我們不一定要年年換手機、去旅行，在日常生活中放棄非必要的消費，慮積投資資本，是邁向致富的第一步。

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以低成本學習投資道理

坊間一些備受追捧的藍籌股，股息回報率約為5%，對本金只有約HK$10,000至HK$20,000的人而言，買這些股票每年只賺到一千幾百，感覺可有可無，但為甚麼這些股票會一直深受歡迎？原因是投資本金愈高，實際回報也越多。投資並不一定追求賺大錢，能穩定地賺取合理回報率，也是一單好的投資。因此，我們不應因為自己本金少而嫌棄相對穩健產品，相反應好好研究和學習。

少年窮，其實也是學習投資的好時機。因為投入本金少，即使是輸錢，也輸得較少，所交的「學費」也比有錢人平得多。隨着薪金收入及投資回報增長，總有一天你能提高入市的本金，像有一定經濟基礎的人一樣，滿足於投資穩健產品，這時相信你已成為一位成熟的投資者。

持之以恆用複利率滾存回報

正所謂天道酬勤，投資市場會回饋長期投入資本的人。複利率像雪球一樣，不斷加大早鳥投資者的回報。假設你每月儲蓄HK$5,000，從不投資的話，30年後將擁有HK$124萬。若你選擇投資，平均年回報率是4.5%，5年後增產增值約14%，15年後增產增值約42%，30年後資產增值95.7%，可得到約HK$240萬。

正如股神巴菲特所說：「人生像雪球，你需要的是沾濕的雪，還有一道長長的山坡。」時間是儲錢的好幫手。越早開始，並不斷用投資回報「錢搵錢」，你就能儲得越快、越多。

假設你每月用HK$5,000來投資，平均年回報率是4.5%，30年後資產增值95.7%，可得到約HK$240萬。（Planto授權使用）

適合新手及「窮人」的小額投資方法

如想用較少本金開始投資，可到證券行開設戶口，交易佣金及手續費一般比銀行便宜。制定投資組合時，不妨考慮入場門檻較低的渠道：

1. 月供股票

不論股價起伏，每月用定額資金買入選定股票，簡化決策過程。入場費可低至HK$500至HK$1,000。

2. 機械人投資顧問

按投資者目標，制定投資組合，過程全由演算法操作，不涉及入手，故收費比傳統人類投資顧問便宜得多。最低投資金額可低至約HK$1,000。

3. 貨幣基金

主要投資範圍包括短期政府債券、銀行定期存單等，流動性高的，回報穩定，適合在儲到錢但未有入市時機時暫存資金，抗衡通脹。以富途證券的「大象財富」為例，最低投資金額是HK$0.01/US$0.01。

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4. 投資美股

雖然美股大市屢創新高，但由於可以逐股購買，故可以用較低入場費，買到優惠股票。以蘋果公司（AAPL）為例，2021年底股價約US$180，只需約HK$1,400就可買入這隻優惠美股，比逐手購買香港藍籌股更易入場。

5. 投資債券基金或債券ETF

傳統債券投資門檻較高，而債券基金或債券ETF入場價可低至數百港元，更可同時買入一籃子債券，分散違約風險。不少基金公司或證券行都有提供債券基金，可在一個手機app內完成買賣及管理，十分方便。

6. 投資美股零碎股票

零碎股票交易功能讓投資者每次可購買少於一股的股票，讓投資額大幅下降，亦十分適合每月定額月供股票的投資者。SoFi Hong Kong的零售股交易服務，現時支援40隻美股，用戶可自訂投資金額，最低由US$10起。

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