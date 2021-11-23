埋怨年輕人躺平　但是誰令他們不想奮鬥？亞洲人就是這樣教下一代

近幾年亞洲掀起一股「躺平浪潮」，年輕世代對於人生目標茫然、不知為何而努力，寧願待在舒適圈，不買車買房、不想奮鬥、對財富累積無感，更遑論結婚生子。



這股浪潮如今也吹到了台灣，面對高房價、低薪、少領退休金，許多上班族只想安穩待着，不積極的工作態度也成了職場普遍的現況。

你有聽過「躺平族」嗎？這個名詞源自中國今（2021）年網路用語，指的是90年代後出生的年輕人，面臨經濟下滑、社會階層難翻轉、社會問題激化的背景下，所衍伸出對現實環境失望而做出「與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇『躺平』，無欲無求」的處事態度。

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先前中國、日本、南韓都出現「躺平」現象，近來台灣也慢慢湧出大量「躺平族」。

如果以交往為例，有的人認為，與其花大把心力和時間在女生身上，最後可能還會面臨分手、療傷，傷心傷神又耗時，很難靠努力改變，加上每個人的價值觀都不一樣，有的女生會嫌男友沒車沒房，而男生也只喜歡打遊戲、出去玩滿足於現況，這種「躺平」現象已經越來越多。

關於「躺平族」，有網友分析「這已經是種趨勢了」，因為努力也不會讓生活改變多少，從7年級生半數都不結婚、不買房，以及全台結婚率、出生率都可以看出「端倪」。因此網友表示，能躺着舒服為何不躺，「會躺平的是中間階層的，就是有意識到這社會不行，也意識到自己不行才躺平的」，反觀不怕生育的，大多比較偏經濟吃緊的族群，「下層+9哪有在怕生的，看婚生統計就知道台灣一直在走日本老路了」。

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還有網友進一步將「躺平族」分成4種。第一種是「全躺平」，指的是賴在家裡不工作，領政府補助當啃老族，然後每天上網抱怨社會不公；第二種是「半躺平」，工作認真但是從不考慮找對象，平時在家玩遊戲、重低音投影機等，自己開心就好。

第三種是「微躺平」，認真賺錢投資、能力足以買車買房，感情觀較自由，無長期對象，崇尚不婚不生；第四種「婚姻中躺平」，意指家事、金錢AA制，夫妻過2人世界不生小孩。

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為甚麼「躺平族」會越來越多？亞洲國家居多?

據TVBS報導，整合行銷公司總經理胡恒士認為，很多人自小在家被保護得很好，因此缺乏「需要努力的目標」，加上大多數的教育都是教導我們「如何成功」，很少有老師、家長教導孩子如何去面對失敗、如何去面對錯誤、如何去解決問題...。

時事評論員周偉航則指出，在亞洲，父母長輩特別會照顧孩子，造成「永遠長不大」的現象，就算已經是個40、50歲的成年人，心理、思想層面都還是個「小朋友」，家裡也不會要求他們離家，即使這些人會出去工作養活自己，但對於提升自己的社會地位並不感興趣，只要「養活我自己，一人吃飽，全家吃飽」，其餘買車買房甚至結婚生子，都不那麼關心。

這些「躺平」現象，在在都是呈現世代價值觀逐漸的改變，不過也可以從中看出，年輕世代對現實的無力與無奈。

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