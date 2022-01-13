巴菲特｜股神年輕時有甚麼弱點？你也或在怕　他用100美元就解決

無論是上電視接受訪談，或在波克夏海瑟威股東會上，說明公司營運表現，「股神」巴菲特總是一派輕鬆、談笑風生，而他的諸多「金句」，也被投資人視為茫茫股海中的明燈；很難想像的是，一出場就是鎂光燈焦點的巴菲特，竟然曾為「害怕公開演說」所苦。



對於這項「弱點」，巴菲特曾在接受採訪時透露，直到20歲左右，他都非常懼怕公開演講，「我太害怕了，可能會吐出來。」

就讀大學期間，巴菲特「精心挑選」自己修習的課程，主要目的，就是為了避開在全班同學面前說話的窘境，巴菲特當時認為，若他被迫公開發言，搞不好連自己的名字，都講不出來。

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主動報名演講課程 盼戰勝心魔

不過，巴菲特很清楚地意識到，他不可能繼續逃避公開演說這件事；某天，他在報紙上看到一則卡內基演講課程的廣告，隨即前往報名，並以支票繳交學費，然而，他還是無法戰勝心魔，畏懼公開演講的情緒，讓他決定辦理止付，「我就是做不到，我那時很害怕。」

於哥倫比亞大學商學院取得碩士學位後，巴菲特找到一份證券銷售員的工作，基於工作需求，他必須在眾人面前說話，對許多比他更年長的投資人，提供專業建議。

於是，巴菲特再度報名卡內基演講課程，這回，他用現金（100美元）（約780元港幣）支付學費，巴菲特知道，一旦付了錢，他就會乖乖來上課。

巴菲特所屬的班級，大約有30名學員，全都視公開演講為畏途，一上台，連自己的名字，都講不太出來，但這門每周1次、連續10餘周的課程，讓他們逐步克服了演說恐懼症，並充分練習各式演講；憶及當時的情形，巴菲特形容，「我們就像在同一條船上，協助彼此完成課程。」

一次又一次的演說練習，讓巴菲特開始能在人群面前，感到自在，「它（課程）奏效了。」

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100美元的課程 給了股神最重要的學位

課程結束後，巴菲特立刻「學以致用」，開始在大學兼課，教授投資課程，把教學當作一次又一次的小型演講，強化他對公開發言的信心。

從巴菲特的辦公室擺設，就可看出這門演講課程，對他的意義。巴菲特指出，「在我的辦公室裏，你不會看到內布拉斯加大學的畢業證書，也不會看見哥倫比亞大學的文憑，但會看到卡內基課程的結業證書。」

外媒報導稱，若巴菲特沒有克服對公開演說的恐懼，他可能無法成為億萬富豪。巴菲特曾言，「如果你是銷售人員，當然希望顧客聽從你的建議。如果你是主管，你會期待部屬跟隨。無論從事哪一行，良好的溝通技巧，都非常重要，且幾乎任何人都可以提升（溝通技巧），無論是寫作或口語表達。」

「這門100美元的課程，給了我最重要的學位，且確實對我後來的成功，造成了最大的影響。」巴菲特說。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】