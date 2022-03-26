男士職場穿搭｜10款LV黑色通勤包推薦　公事包、背囊、郵差包必敗

東西別再塞褲袋啦，擁有一個實用又好看的包包讓你出門既時尚又不會丟東西。



LV除了女包款式琳瑯滿目，男包的選擇也相較其他品牌來得多，不管是適合商務場合用的公事包、經典又時尚的郵差包、耐裝好背的後背包等，在LV通通都找得到！除此之外，LV的男包除了使用Epi水波紋等常見皮革外，還有另外三種男包獨有皮革，分別是Taiga、Monogram shadow和Damier infini。

一般男性選包比起女生喜歡的各種鮮豔顏色更偏向於低調沈穩的黑色，包型也比較偏好功能性，實用且耐背才是首要考量。

今天就統整10款LV的黑色包款，時尚耐用，滿足你的各種需求！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LV Aerogram背包

參考價格：HK$ 26,600 。材質：黑色粒面小牛皮

2. DANDY 中號公事包

參考價格：HK$ 30,500 。材質：Epi 牛皮。雙拉鏈開合，內置iPad拉鏈口袋。

3. Sac Plat Horizontal Zippé公事包

參考價格：HK$ 23,900。材質：Monogram Éclipse塗層帆布。可拆式吊牌，拉鏈內貼袋。

4.TRUNK 郵差包

參考價格：HK$ 26,200。材質：Taurillon Monogram圖案皮革。1個內貼袋，磁扣袋蓋開合。

5.SOFT TRUNK 斜背包

參考價格：HK$ 30,000。材質：Monogram Eclipse塗層帆布。拉鏈開合，兩個內貼袋。

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6.GRAND SAC 托特包

參考價格：HK$ 21,700。材質：Monogram Eclipse塗層帆布。

7.DISCOVERY 腰包

參考價格：HK$ 18,900。材質：Monogram Shadow小牛皮。正面外袋，背面外貼袋。

8.AVENUE 斜背包

參考價格：HK$ 17,900。材質：Damier Infini牛皮。

9.KEEPALL XS

參考價格：HK$ 19,500。材質：黑色Aerogram皮革。雙拉鏈開合，大型主隔層。

10.VERTICAL 托特包

參考價格：HK$ 26,600。材質：黑色Taïga牛皮。LV標誌加固包角，大型主隔層，內貼袋。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：10款LV黑色男包推薦 後背包、腰包、公事包、郵差包全都有！】