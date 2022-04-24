儲蓄｜為何擺脫不了貧窮？別怨天尤人　5個心態造就你與富貴無緣

為甚麼身邊有的人可以從沒錢，忽然就變有錢，收入多、存款多忽然財務身家就比原本的翻倍，然後買車買房，還過上豐衣足食的生活？其實一切都是有原因的，當中很小很小的部分可以說是靠運氣，但是更多的時候都是靠規劃和習慣。既然沒有運氣也沒有機會變有錢，那麼就自己製造機會。



錢永遠沒有人嫌多，但能夠過上收入足夠、有車有房、有優質的吃穿用度以及在緊急時有錢可挪就已經足以。看起來普通的要求，但許多人怎麼做都還是沒錢。與其關注別人變有錢有甚麼特徵，不如先看看無法變有錢的特徵，改掉不好的特徵，準備好了，錢自然也就乖乖到位。

貧窮未必是宿命，你的心態亦可影響你能否成為有錢人：（按圖了解）

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1. 不自信，不相信自己能更有錢更富有

不自信的人做任何事都抱着質疑自己的態度，不敢嘗試舒適圈以外的新事物，即便嘗試了也抱着必敗的心情。沒有自信跳出舒適圈，怎麼走出新路呢？沒有開拓新技能和新領域怎麼會有更多的收入錢財呢？

2. 不在乎小錢

工資一出，錢領了之後總是大手大腳地花錢，對於小錢不計較。同一款商品，多走兩步的商店便宜多2塊，但卻認為方便就好反正不差2塊錢。要知道，省小錢存大錢，這個簡單的道理。財富是從小數目累積的。

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3. 依賴信用卡

依賴信用卡過度消費，當手上的現金不夠，便用信用卡買單，想着下個月繳付就好了。用信用卡花的是未來錢，還不止，因為刷卡沒有眼睜睜看着現金往外流，很容易越刷越上癮，到償還賬單時才發現一大筆錢就這樣花出去了，花的還是下個月的工資。

4. 無視副收入的重要性

僅靠現有的收入，工作一天是一天，領了薪水湊合着花，微薄的生活費硬撐到月尾。即便工資不夠覆蓋生活費，也不曾想過如何開源，拼副業讓自己有多一份收入。

5. 沒有做理財規劃

不一定是高收入才必須做理財，無論你是學生還是社會人士，打工還是創業，理財真的非常重要。個人理財最簡單的步驟就是，每個周末好好清算花費，從記賬可以知道錢去了哪裏。

戒掉讓你無法致富變有錢的特徵，從現在做起，無論幾歲都不會太遲。

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