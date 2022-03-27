理財｜新冠肺炎患者難買保險？宏利、保誠、AIA7間公司已作出回應

「在過去5年內，您是否曾接受或曾建議接受檢查？」買壽險、危疾保險、醫療保險等都需要申報過往健康狀況，當你曾經或現在是新冠肺炎（Covid）患者，或是香港進行強制全民檢測時驗出對於新冠病毒呈陽性反應，無論病況如何，究竟會否成為一項「已有狀況」，最終影響買保險？



若曾患上新冠肺炎，再買保險能受保嗎？其中間保險公司這樣說：（按圖了解）

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保險中介：中Covid難通過核保

現時這條疑難尚未有答案，但本港不少保險中介人已經開始借這個機會推銷醫療保險，例如提到「有準客戶的朋友因為中咗Covid，所以仲未過到核保（即保險公司判斷是否接納受保人或要增加保險條款），就算買到都好大機會肺部不保，甚至乎係買唔到」。

有保險代理在Instagram推銷醫療保險。（連登討論區）

個別保險公司 傳在核保時施加條款

市傳個別保險公司亦已經開始就購買保險的已患或曾患新冠肺炎輕症及重症病人，在核保時開始施加條款，例如輕症需要12個月觀察期再加8個星期索取報告；重症包括曾入深切治療部（ICU）則不予考慮。

的確，新冠肺炎這個世紀疫症前所未見，不少人擔憂即使康復，亦可能有未知的後遺症。而保險公司對於一些未能確定的風險，通常都是高度警惕。

根據保監局企業風險管理指引（指引21），提到保險公司不應承保超越其保險專業知識範圍的風險。而保險公司亦會採取手段轉移風險，應對方法包括再保險、加保費、加不保事項（例如肺部），甚至是拒保。

保監局指引21截圖。（保監局網頁）

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全民檢測確診患者勢增 是否現在要「搶保險」？

當香港未來實施全民檢測時，屆時隱形新冠肺炎患者無所頓形，可能有些是無癥狀，有些是輕症，有些是重症，這些都會由政府紀錄在案。若果新冠肺炎患者真的是一項重要核保因素，是否意味着大部份香港人都難再買保險，所以現在要「搶保險」？

10Life就此問題向全港超過20間主要保險公司查詢關於新冠肺炎患者或康復者，在購買不同保險產品時會否被保險公司施加特別條款，而患者病情輕重又會否對於核保有重大影響？

表：保險公司書面回覆新冠肺炎康復者的一般核保要求

表：保險公司書面回覆新冠肺炎康復者的一般核保要求（10life保險解碼授權使用）

宏利：癥狀輕微或完全康復 大部份獲標準核保

只有少數保險公司回覆本公司查詢。宏利提到，一向以既定的核保指引，細心嚴謹審核每一位投保人的申請，並根據其實際健康狀況而作出客觀的核保決定。如果投保人曾確診或已確診新冠肺炎，並康復出院或完成有關之隔離安排，客戶需於投保時提交包括出院摘要等醫療證明。

宏利續指，如有需要核保部會向醫療機構索取醫療報告，了解投保人新冠肺炎的臨床表現，包括嚴重程度和康復狀況等，以評估對不同的保險產品是否有影響才作決定。至於核保決定是基於每一位投保人的不同健康狀況而定，很難籠統地一概而論，考慮因素包括臨床表現、曾接受的治療、有沒有併發症、是否完全康復或是否需要覆診等等。

不過，宏利表示，一般而言無癥狀或癥狀輕微並已完全康復的個案，投保人健康狀況良好，大部份情況下都獲標準核保。重症患者例如曾經接受深切治療等，則將就投保人醫療紀錄以及康復情況等作個別評估再作決定。

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保誠：完全康復超過1個月 可標準保費承保

保誠則指出，就曾確診或已確診新冠肺炎的投保人，需要知道投保人有否進行入院治療及康復程度。一般情況下，如主診醫生證明投保人已完全康復超過一段時間，可以接受投保申請。而所有的新冠肺炎驗測結果均以符合政府檢測要求為準。如沒有入院或醫療求診紀錄的個案，將視乎個別情況作考慮。

保誠續指，如沒有需要入院治療，並在已完成自我居家隔離、無併發症及恢復正常的身體功能和活動的大前提下，而驗測結果顯示已完全康復超過1個月，可以標準保費承保。所有的新冠肺炎驗測結果均以符合政府檢測要求為準。

至於新冠肺炎可能出現的併發症包括呼吸衰竭、急性呼吸困難綜合症、敗血症和敗血症性休克、血栓栓塞或多器官衰竭，包括對心臟、肝臟或腎臟的傷害，年齡較大或本身有健康問題的患者（例如高血壓、心肺疾病、糖尿病、肥胖症或癌症等），有較大機會出現嚴重情況。保誠表示，這些健康風險都是核保時需要考慮的重要因素。

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富衛：非重症康復後 1個月接納投保

富衛保險指出，就曾確診新冠肺炎的投保人或受保人而言，一般確診但非重症，即沒有入院接受治療或只在普通病房接受治療的案例，如就人壽、危疾或醫療保險來說，會在患者康復後約1個月便接納其投保申請。

但富衛亦補充，必須視乎患者患病時的嚴重性及其投保的保險類型而再作評估，會在客戶投保前按其所提供的醫療報告作核保評估，不過由於病毒仍有機會出現變異，相關核保要求亦會按需要更新。建議希望投保或需續保的人士，可先諮詢專業的保險代理人或保險公司並尋求意見。

Bowtie：康復後1個月即可以進行標準核保程序

Bowtie指出，若果現時是新冠肺炎患者，有關申請將會延遲，直至完全康復為止。至於曾患輕症的康復者，若果完全康復而且沒有任何併發症，康後後1個月即可以進行標準核保程序。若果是曾患重症的康復者，包括曾進入深切治療部或出現嚴重併發症，將會以醫療角度逐個個案審視。

就相同問題，友邦保險服務部僅稱不能於電郵內商談「計劃細節」。友邦公關未有回覆，及後補充指「從多方面去考慮保單申請，並不會以單一項目或因素作出決定」。

新冠肺炎重症將影響核保 應盡早投保

得悉上述保險公司回應後，大家應該較清楚保險公司的核保「界線」——大部份曾患輕症康復者，大部份保險公司容許康復後1個月進行標準核保，惟重症康復者則需要額外進行評估。

如果害怕患上重症、併發症、後遺症，或懼怕有關醫療紀錄對往後投保有不良影響，則需要提早買醫療或危疾等保險產品。

同樣值得注意的是，醫療保險設有等候期，期間若果染上新冠肺炎並有併發症，有關身體部份或會成為「已有狀況」，保險公司不會作出保障。

註：

1. 本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。

2. 本文最後更新日期: 2022年3月7日



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