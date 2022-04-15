儲蓄｜30歲人身家30萬也沒有？網民稱「三大元凶」讓人秒變月光族

大家人生的「第一桶金」都是在幾歲時存到的呢？有網友在PTT以「30歲存不到第一桶金」為題發文，提到日前在一個街訪節目中，發現很多人到30歲了存款卻不到100萬台幣（約港幣27萬元），有人甚至連10萬元台幣（約港幤2萬7千元）都沒有，讓他好奇「真的有這麼難嗎」，帖文一出立即引起熱議。



30歲存到100萬很難嗎？

事主表示，日前看了一個節目，主題是訪問路人「30歲存不到10萬可以嗎？」，沒想到「一堆人存不到100萬，甚至連幾十萬都有困難，跟PTT每個人都存100萬起跳差好多，根本是平行世界啊！」

事主認為，依照一般人22歲大學畢業， 23歲開始工作的人生軌跡，到30歲前有7年的時間，每年存14萬台幣（約港幣3萬8千元），也就是每個月只要存1.2萬元台幣（約港幣3千2百元），就能達成30歲存到100萬元台幣的目標，讓他好奇「30歲要存100萬真的很難嗎？」

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6年存100萬是基本？

帖文曝光後引起網友熱烈討論，有人表示：

．「30歲沒100萬真的有點慘」

．「6年存100萬是基本的吧」

．「每個月存三萬只要存兩年10個月」

．「PTT的人隨便一個都破千萬」

．「30歲存到100萬真的不難（含股票等資產）除非租很貴的房吧」

．「我27歲存到都覺得晚了，一堆23、24歲剛畢業就存到的」



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30歲存到第一桶金不難吧？網友：是不用繳房租、家用和學貸嗎？

不過也有人認為「30歲要存到第一桶金」真的不容易：

．「很難，不是每個人都不用負擔房租、家用、學貸」

．「很難欸，學貸就60萬了」

．「台北沒房，當然存不到」

．「學貸都自己還很可觀，如果都念私立的話」

．「學貸、租屋、交通、水電、旅遊就花掉了」

．「完全靠自己當然不容易啊，每月基本水電瓦斯、網絡、電話、保險、醫療，各種突發的雜項支出，假如又有學貸，租屋租金，工作也不見得都能一直順利吧，結論要完全靠自己則實屬不易喲」



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30歲存不到100萬是「魯蛇」？網嗆：比這沒意義

有人則直言：

．「每個人各方面條件不同，跟別人比這個意義不大」

．「比較存款多少根本沒意義，搞不好他有投資跟房產啊，應該把重點放在理財方式和花錢態度」

．「每個人的狀況不一樣，真的不用比較，但那種平常沒在理財又哭窮的人真的活該」

．「說不定人家都拿去買股票還沒換現」



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