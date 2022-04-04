轉工｜同一公司任職10年該走？網民稱除人工外　更應考慮「這點」

今年台灣迎來史上最大轉職潮，科技業搶才、營造業缺工，有網友問：「目前工作從24歲做到現在已9年，朋友們跟我說要懂得跳槽才有薪資大躍進的機會，還有很多人提醒我一家公司待太久，之後可能會很難轉職。」



對此，職場討論局「104職涯所」前輩回答，與其用時間來算，倒不如用「成長」來當作指標。所謂成長指標是指業界的薪資成長、能力的成長、負責範圍的成長和自我的期許，評估是在目前的公司能達到目標或者在別的公司較容易達到。

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該名網友還提到，「雖然我們公司的薪資福利都不算是最好的，但也比上不足，比下有餘。最近年過三十成家了，開始比較會去認真思考未來，都一直待在同一家公司，也很想到外面去看看。想請問一家公司待太久，真的會影響之後的求職嗎？請問幾年算久，10年算很久嗎？如果企業擔心的話，考量的點有哪些？如果已經在一家公司待很久了，要怎麼保持自己的市場競爭力呢？」

對此，有網友回應：

「在一家公司10年以上，如福利或升遷機會都不錯，我覺得ok！因爲我個人每次換公司都待約5年，一個是被挖去新公司，正如大家想的一樣，薪資是會提升，但是，還是要評估是否值得！自己的未來規劃是很重要的！ 」



另一名網友則說：

「如果這公司有升遷福利也不錯可以考慮繼續待，如果沒有趁年輕趕快轉職，有些企業沒升遷只空降。」



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