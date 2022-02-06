理財｜從負債到33歲財務自由　女作家分享8大秘訣　建議先別買樓

退休後環遊世界是多少人的夢想呢？台灣的女作家Winnie靠着自己的「8個理財秘訣」從剛出社會負債累累到33歲就達到財務自由，提早退休環遊世界！勵志故事獲得英國BBC NEWS、世界新聞網、英國每日郵報（Daily Mail）、澳洲Business Insider、《Money錢》雜誌、商業周刊等等國內外知名媒體報道，也出了一本書《不上班也有錢：33歲開始Winnie散漫遊》分享理財的成功經驗，一起來看看~



以下是8個提早財務自由的秘訣 （按圖了解！）

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理財秘訣1. 從今天立刻開始存錢

千萬別小看複利的力量！我們應該要儘早學會利用投資理財複利來為我們賺錢，而非每個月辛苦還清卡債，我們在20多歲存下的每1塊錢，透過複利，到了30歲能增值2倍，到了50歲可以增加到4倍。所以越早開始存款，收穫也就越大。別再猶豫，就從今天開始吧！

理財秘訣2. 設定一個大目標

根據統計，台灣39歲以下的上班族平均的銀行存款不到14萬台幣（約港幣4萬元），22％是月光族！甚至工作到70歲還不敢退休大有人在！如果我們能降低物慾，過比較簡單的生活，增加存款率到50％，等同於工作1年就可以休息1年，審慎投資就有可能在16年內達成財務自由！

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理財秘訣3. 升級存款而不是升級生活享受

當我們的收入增加，就越容易覺得既然錢變多了當然物質生活的品質也要跟着提高，進而買了過多的奢侈品，到頭來一毛錢都沒有存到！應該是把把升職得到的加薪、額外的收入、紅利用來投資，增加資產，讓自己離財務自由更進一步！

理財秘訣4. 少看電視及用電腦

每次看着電視就忍不住因為誇大的廣告和不斷印入眼簾的置入型行銷而破費嗎？請關掉電視，拿時間來充實自我，學習新的技能，多接觸戶外，跟家人朋友相聚，你會發現更不一樣的收獲！

理財秘訣5. 學習愛上腳踏車

除了基本開銷之外，交通費也是一筆不可忽視的金額！尤其在台北生活的朋友更沒有買車的理由，便利的大眾運輸工具讓你哪裏都能夠輕鬆到達，與其每天塞車上下班，不如搭乘捷運、公車，騎單車甚至還能運動養生呢！

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理財秘訣6. 學着在家煮出餐廳級好菜

現在不管想要做甚麼料理，輕鬆查一下網路上就有千百個專業老師直接教你，還有各式各樣的食譜！近幾年懶人料理更是超搶手，手殘族也能秒變大廚！除了可以減少用膳花費之外，更能讓自己掌控食材的新鮮和品質！

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理財秘訣7. 別把20至30年的黃金歲月都獻給房貸

千萬別急着買房子！與其要花20年付清房貸，不如將金錢先放在投資，賺到足夠金錢才買房子！在人生最寶貴的20-30年裏，為了付高額房貸，大部份的時間沒日沒夜的工作，晚上自己加班，孩子也跟着在安親班加班。好不容易付清房貸可以準備退休了，但也錯過了孩子們只有一次的成長，豈不是太可惜了！所以大家可以仔細考慮是否以租房代替買房，不需要把精華人生奉獻給銀行！

理財秘訣8.培養零花費的興趣

培養興趣不一定要花錢！例如運動慢跑、騎單車，練習畫畫、其他手工藝等等，不但可以讓你的生活變得多采多姿，自己也會有所成長，越做越有成就感，說不定這些技能某天能為你帶來一想不到的額外收入！

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