搵工｜文科生起薪點低不是宿命　面對求職困境　網民推「這行業」

文組生就業待遇差？一名畢業於台灣某師範大學商科的校友在Dcard分享自身經驗，一心想回中南部家鄉求職，卻遇到待遇普遍低落的窘境，讓他不禁好奇「學歷不錯的文組同學，有找到好工作嗎？」掀起網友們熱烈討論。



事主大學就讀某師範商科，多益710、系排30%，畢業後在中南部家鄉工作，身邊也有很多同學跑去考國營公職。事主表示，一開始充滿熱忱找工作，但月薪都3萬台幣上下而已，薪水最好的則是行政職，最高也只願意開到31K台幣。

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貼文一出，網友們紛紛留言自己的起薪：

．「私立會計系，新人38K起」

．「太低了啦，但會低是因為你在中南部，我普大純文組學士業助還有35K」

．「我也是商科底大生，今年準備畢業起薪38K」

．「私立文組，月薪45K」、「（國立）文組應屆畢業66K」。



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網友們建議：

．「文組生就業不要選擇行政類工作，尋找專業職位薪水才有上升的機會」

．「大四的時候曾在廣告行銷業過，當時的夥伴薪水很多都過60K以上，甚至到70、80K」

．「第一年30K到34K，第二年34K到37K，轉職後42K」。

．「文組畢業生可選擇金融、銀行業」

．「四大文學畢，某銀行底薪4xK」

．「銀行真的滿好賺的，只是蠻常不能準時下班，但比一般服務業好多了」

．「文組以台灣來說普遍最高就金融MA（儲備幹部）吧」



更釣出從事互聯網工作、月薪人民幣38K（相當於新台幣16.9萬元）的國立文組神人：

．「準備跳槽去新加坡 Bulge Bracket（大型跨國投資銀行），（網站）前台新鮮人一個月（月薪）20萬元，但生活品質沒很好」



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