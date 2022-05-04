世代差異｜動輒就辭職、不願當爸媽　年輕人沒責任感　不全是他錯

在我27歲，還未結婚的那時，有一位年齡和我差不多的朋友對我說：「我不打算生兒育女，為甚麼要製造一個原本可以不存在的人，然後要他在這弱肉強食的世界受苦呢？更何況，我也有我的夢想，而夢想是需要用資源去實現的！」



香港生育率持續低水平

來讓我引述政府在2021年9月8日在立法會發表的數字：「香港的總和生育率過去30多年持續低於2.1的更替水平（即可維持現有自然人口的生育率），自九十年代中這生育率一直維持在0.9至1.3之間，而過去三年的總和生育率分別是0.87（二○二○年）、1.05（二○一九年）及1.07（二○一八年）。」

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年青一代早已出現下流兆頭

根據我個人觀察，自過去十年左右，新一代出身的年青人要是沒有「父幹」，大部分都會旋即跌入下流的漩渦：靠自己努力工作賺取的收入，完全不足以負擔靠父母供養時的生活水準。

另一方面，當你瀏覽年青人的討論區，你會留意到一股「輕易放棄」的價值觀：讀書主修科沒有興趣嗎？便乾脆 Quit U 轉科吧！要是工作上不如意嗎？那便快點辭工走人吧！

在我年少時那個年代，這種想法匪夷所思：要是被聯招派進志願較低的學科嗎？那邊咬緊牙關完成它；要是工作不適合自己嗎？那便改變自己，適應環境。

根本原因是：放棄也沒有損失

我必須同意的是，20年前社會上最頂那1%的大學生，和今天最頂的那1%大學生，質素是不遑多讓的。

但問題是，當年沒法考進大學的那一批人，今時今日都能輕易進入大學。教育能夠改變人的質素嗎？在某程度上是可以的。但現實似乎在更加響亮地告訴我們，常態分佈的影響力大於教育。

社會是現實的，上一代精英階層，總會憑個人判斷，找出誰是常態分佈下的精英。

問題便出在這裏：在表面上，大家都在學歷上打平手，付出進修的時間也大致相約。但在實際回報上，遭遇卻差天共地。

年青人比年長一輩更清楚這樣的處境。與其花精力追尋假希望，倒不如橫向的尋找嗜好，體驗人生，不為每月那一、兩萬元而折腰。既然沒有擁有甚麼，那麼便沒有東西可以損失。

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養兒防老早已成絕響

走筆至此，我想繼續討論文章開首朋友不打算生育的說法。

究竟生兒育女的目的是甚麼？是養兒防老？是傳宗接代？是建立家庭？是享受天倫之樂？

若單純以理性分析，你會發現養兒防老，早已成絕響；若論傳宗接代，你的祖父母很大機會逗留在香港這片「借來的地方，借來的時間」，要數上三代也很困難；至於建立家庭和享受天倫之樂，我懷疑小朋友每天在繁忙的補習和功課堆之中，能否擠出精神時間與你同樂。

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物競天擇竟然適用於人類社會？

借用朋友的價值觀：既然下一代生出來便不是人生勝利組，如果要他們在無希望和看不到將來的情況下受難吃苦，那還為甚麼要生他們出來？把資源用來實現自己的夢想不是更好嗎？

不得不提的是，我這位朋友當年在二十幾歲的時候已經是初級中產收入群。中產階層尚且有這樣的想法，普羅大眾的想法更不用解釋。

結語

兩、三代之前的人不介意捱苦半生，把希望放到子女身上。但時移世易，今時今日不少人已經看通了把下一代生出來只有吃苦的份兒，那為何還要生兒育女呢？既然窮兩代人時間也不能突破現在的天空，那麼倒不如對酒當歌，及時行樂。