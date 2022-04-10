成長｜努力有回報？總會飛黃騰達？22歲曾相信4件事　原來太天真

22歲，一個踏離學校、進入職場的年紀。那時候的你正懷抱理想，期待可以靠着雙手改變世界，因此拚命努力，想累積實力和成績，變成夠格又厲害的經理人。

暢銷書作者、知名行銷顧問安‧漢德利（Ann Handley）也曾經這麼想。



她從商業記者入行，「當時我的確懷抱熱情，每天專業且謹慎的工作。但事實是，我很不適應。」她懵懵懂懂地以為，可以把商業世界運作邏輯摸透，直到工作多年後才明白，年輕時期的那些『我以為』，根本就不會發生。她在Linkedin撰文分享，22歲時誤解的真實世界：

人大了便再沒天真的權利，以下4個對世界的誤解，你也曾如此相信嗎？（按圖了解）

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誤解1. 總有一天你會變得卓越

事實是：事情沒有「學完」的一天，永遠覺得不夠格

有時候，你認為自己缺乏能力達到想做的一切，只能看着前輩們表現卓越，再不停思考甚麼時候能和他們一起，站在職涯的高點、充分發揮影響力。

你相信，只要努力學習，總有一天可以和那些厲害的人一樣，「無憂無慮」地俯瞰世界。

然而，等到磨練的愈多，卻會發現另一個令人沮喪的事實：學習是一趟無止盡的旅程。你永遠都認為自己不夠格，還有更多地方可以努力，所以一輩子都不可能高枕無憂，任何時候都要繼續努力。

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誤解2. 努力工作，總有一天會得到報酬

事實是：獎賞只是幸福的「意外」

事實上，你不會每件事情都得到獎賞。老闆的確會認可你的努力，但最好把認可視為幸福的意外，而不是每天打拚的目標，否則很容易感到失望。工作的滿足感，不是來自於他人的獎勵，而是你盡了全力之後，證明了自己的價值。

誤解3. 工作有時候可以偷個閒，別這麼辛苦

事實是：竭盡全力才知道工作的價值

在漢德利當記者時，想要把每一篇稿子寫到最好，對用字遣詞特別嚴格，還拖到最後一個才下班，導致自己很快覺得疲累和絕望，就開始思考是不是不需要搞得如此辛苦？後來她才想通，只有不停止的為工作付出，才會發現其中的價值和樂趣。

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誤解4.命運決定了一切

事實是：是你決定了命運

從小讀小說的時候，主角的故事總讓漢德利以為，人的生活和出身背景有絕對的關係，要是成長於悲慘的家庭，就會走向悲情的結局。

不過，工作多年後她發現，命運只是失敗者的藉口。因為不論出身、性格還是經歷的事情，都只是生命的元素，想要怎麼運用組合，操之在個人的手中。如果每天抱怨命不好，很可能只是自己的懶惰，只想等待好事從天而降，不願意動手驅動改變，得到好的成果。

【本文獲「經理人」授權轉載。】