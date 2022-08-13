理財｜工作2年儲26萬　打工仔靠5招開源節流　網民認為這招最重要

現今高房價、高物價，對工作需要長期租房、自理生活的打工仔來說，存錢更是不容易。有位24歲的台灣網友在Dcard開心發文，2022年4月終於存到人生第一桶金100萬元（港幣約26萬元）。



該網友表示，自己並非家境優渥，大學畢業時存款僅10萬元（港幣約2.6萬元），且因就讀私立大學至今仍背26萬（港幣約7萬元）學貸，但她選擇先理財再理債；出社會工作近兩年，每月固定開銷1,1000元（港幣約3,000元），主要用這「5招」在開源節流。

兩年工便儲得26萬，這雖不是天文數字，也其實很多人也做不了啊！（按圖了解）

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小資族「5招」開源節流法

Tip1：自煮帶便當

事主說，自己工作日平均一天只花100-150元（港幣約26-40元）在吃飯上，能這麼省是因為她會煮飯帶便當到公司吃，300元（港幣約80元）的食材有時可以吃四天。

Tip2：購物車商品不急着結帳

想買的東西很多，但放進購物車後不要馬上結帳，可能過一段時間又不想買了。

Tip3：存款放在有高利息的銀行

Tip4：學習投資

留一筆緊急備用金後，有剩餘的錢可以拿去做投資，事主也建議網友，如果目前仍是大學生，可以開始學投資、存股。

Tip5：一定要記帳！

事主認為這是非常重要的一點，記帳不但可以讓每個月支出和收入一目了然，還可以審視哪裏需要減少花費。

這篇文章吸引到500多則留言回應，有2700多人按愛心，激勵不少網友：

．「很厲害！」

．「28歲，存款10萬的我懷疑了一下自己的人生」

．「其實跟理財沒甚麼關係，重點是開源，你月薪6萬就比這裏一堆人高了，算算省一點的話，一年存個40幾萬不是問題，真正理財或省下來的大概20萬吧，但是過的太苦了，可以對自己好一點」

．「希望原PO不要刪文」

．「唉！我的物慾真的太高了」

．「你好棒，向你看齊！」



此文更拋磚引玉，吸引許多網友交流投資心法：

．「非常同意樓主的分享記帳真的很重要，還有每天睡前看一下美股」

．「想問一下有沒有真的超級推的YouTube頻道，專門介紹股票資訊或市場經濟等基本面？」



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