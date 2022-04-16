理財｜父母要退休　好應讓他們歎世界　6大財務建議子女應早準備

不經不覺，80、90後在職場打滾多年，那些年被你嫌棄嘮嘮叨叨的父母，今日仍然嘮嘮叨叨嗎？還是他們已經老了，即將或已經退休了？在我們一路為理想拼搏和儲錢時，別忘記要為了在將來照顧退休的父母作好準備。



為父母退休生活制定預算

為父母策劃退休時，首先應按其生活習慣，制定每月預算。別以為退休後生活費必然大減，雖然少了日常交通、應酬等開支，但可能會有較多時間去旅行，或專注發展興趣。如父母計劃退休後開始環遊世界、學習攝影、飼養金魚等，都可能花費不少額外開支，使費未必少過上班時的交通、膳食及生活費用。

根據香港財務策劃師學會《港人退休真實開支調查》，香港退休人士每月平均支出HK$11,453元，中位數為HK$9,995，其中10%退人每月支出超過HK$20,000。每位退休人士擁有不同生活及消費習慣，子女可協助計算父母退休後每月所需要支出，從而針對性地運用儲蓄及被動收入，應付其生活及興趣所需。

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規劃父母退休後的被動收入

為確保父母能享有理想的退休生活，他們可選擇將儲蓄劃分成兩大類，一部份是支付每月生活費的流動資金，另一部份是投放在穩健的儲蓄或投資產品，以增加被動收入。

退休人士沒有主動收入，投資策略不宜冒進，港元定期存款、高息藍籌股、高息ETF、貨幣基金等，都是穩陣的選擇。如有需要，他們可提取強積金及保險現金價值，否則可把資金留在賬戶內繼續投資；參與年金計劃亦可長者帶來固定收入。

如果父母擁有超過一個物業，做包租公是維持現金流的簡單直接方法。另亦可考慮安老按揭，以磚頭換長糧，父母可住在原有物業至百年歸老，子女日後仍可選擇清還貸款贖樓。不過，安老按揭現時未算流行，而且香港樓價升多跌少，相信大多數長者傾向把物業直接留給子女，為後代累積財富。

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合資格者可領取社會福利

未必人人退休後有充裕資金「錢搵錢」，資產不多，財務狀況捉襟見肘的長者，可考慮申請長者生活津貼或長者綜援，應付生活及醫療等支出。

年滿70歲的長者毋須通過入息及資產審查即可領取生果金（高齡津貼），現時金額為每月HK$1,515。此外，善用長者卡、醫療券、兩蚊搭車優惠等福利，都有助減輕開支。

兄弟姐妹共同分擔家用

如果父母的儲蓄、被動收入或可領取的社會福利及津貼，不足以維持理想生活，子女的家用將成為他們退休後的重要經濟支柱。

若家中有兄弟姐妹，宜開家庭會議商量每人分擔多少，雖說家家有本難唸的經，兄弟姐妹的經濟狀況或有差異，家用分擔未必公平，但有商有量總好過各自為政，若有爭拗只會使父母成為磨心。

另外，供養父母或為家人購買自願醫保（VHIS），都可享有扣稅或免稅額，手足們討論供養父母的責任時，可同時決定由誰申報這些稅務優惠。

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子女宜增加個人被動收入

為供養退休的父母，子女要負擔的家用很可能有所增加，因此你不單只要幫助父母理財，還要設計個人財務部署，以減輕供養父母的財務壓力。

子女宜在父母退休前就開始做簡單的投資，如月供股票或基金等，以製造被動收入作為你的「家用基金」，同時幫自己儲錢。

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考慮為父母買醫療保險

為父母購買醫保，既保障父母健康，亦保障自己財務。雖然醫療保險保費隨年齡遞增，但若長者不幸患危疾，在私家醫院做手術，費用可達數十甚至數萬元。為父母購買危疾或醫療保險，有減輕子女財務壓力。

另外，不少長者生病時，往往因想慳錢或不想成為家庭負累，因而諱疾忌醫。假如子女有為他們購買保險，大可告訴他們「有得賠㗎，唔使自己出錢」，這樣較容易勸服他們睇醫生。對子女而言，保險賠償亦可避免因缺錢醫治父母而感悔恨。

投保時，除要按父母健康狀況、價錢等因素選擇合適產品外，亦要留意很多保險產品一般設有受保年齡限制，上限通常約為65至80歲。如選用自願醫保計劃（VHIS）的認可產品，可保證續保至100歲，而且不設終身保障限額。

不過，長者購買醫保或危疾保險產品，保費必然比年輕人投保貴；如長者健康欠佳，投保時可能要面臨不保事項或被要求加保費。長者以高價購買保障不齊全的保險產品到底是否化算，一直甚具爭議，子女應與父母好好商量與計劃。

【本文獲「Planto」授權轉載。】