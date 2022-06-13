健康早餐｜別只靠咖啡提神！多吃蛋、莓9種食物　每朝吃出超元氣

早上該吃甚麼，能讓一整天元氣滿滿、不會飢餓，又很方便？準備早餐掌握4大原則、多吃9種食物，讓你每天輕鬆精神百倍。早餐吃對食物，能讓你一整天精力滿滿，反之則容易昏昏欲睡。但現代人生活忙碌，光是每天早餐內容，就讓人傷透腦筋。大家都想天天吃到營養均衡的早餐，不過不是每天都有時間充分準備，要怎麼高效吃健康早餐？



要好好喚醒早上的自己，當然要從早餐入手！（按圖了解）

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哈佛大學營養專文建議，準備早餐掌握以下4大原則：

1. 吃「低升糖」的碳水化合物。挑選碳水化合物時，儘量選擇全麥、雜糧類食品，比如全麥麵包、全穀麥片、高纖麥片。解讀食品標示時，注意每份纖維素要超過5克、每份鈉含量低於300毫克、每份糖含量低於5克。



2. 「蛋白質」是主角。一道幫你增添精力的早餐，一定要有蛋白質，幫助你修復肌肉、提供能量。挑選蛋白質種類時，儘量選擇「原型食物」，避開過度加工的肉類和蛋奶食品。另外，健康的油脂能幫助維生素吸收，多少要吃一點。



3. 盡量自己準備。外面販售的早餐多半添加加工食品，或過多的糖、鹽，使身體疲倦，纖維素也不夠，吃了反而更容易想睡覺。



4. 全部打成果昔。不知道怎麼烹飪、調味，就全部打成果昔喝下肚，方便又省時。食材上挑選各種蔬菜、水果、乳酪、小麥胚芽、豆腐等全都可以打成果昔。



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9種食物讓早上精神飽滿

1. 燕麥

燕麥富含鐵質、維他命B、錳、鎂、鋅、硒，含有一種稱為「β-葡聚醣（Beta-Glucan）」的特殊纖維素。這種可溶性纖維不僅降低膽固醇含量，也能促進身體分泌「胜肽YY」，抑制食慾、產生飽足感避免暴食。

每81克的燕麥約含有10克蛋白質，如果想在早餐中吸收更多蛋白質，可以用鮮奶煮燕麥、跟蛋白粉混着煮，或是配幾顆雞蛋。

2. 奇亞籽

奇亞籽富含纖維，每28克就有10克的纖維含量。奇亞籽可以泡水飲用，吸水後膨脹能創造飽足感。一則小型研究發現，讓受試者吃7～14克含奇亞籽的乳酪，比起不含奇亞籽的乳酪，飽足感更高，也抑制一定程度的食慾。奇亞籽內含的膠凝性物質，有助於穩定血糖、促進心血管的健康。奇亞籽本身蛋白質含量很低，可以搭配本文推薦的高蛋白食物來吃，這裏也提供一道小食譜。

【奇亞籽布丁】食譜

材料：3茶匙奇亞籽、3茶匙蛋白粉、3/4杯牛奶（或植物奶）、1茶匙可可粉、1/2茶匙楓糖（或蜂蜜）、鹽巴少許

做法：

1. 把所有材料混進碗裏

2. 蓋上蓋子或保鮮膜，冰入冰箱

3. 1小時候取出即可食用，亦可加入莓果、堅果或杏仁奶油一併食用



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3. 莓果

藍莓、覆盆莓、草莓、黑莓等莓果類，富含抗氧化物跟纖維素，能幫助身體抗發炎、抗氧化，也能產生飽足感。每123～144克（1杯）的覆盆莓和黑煤，就含有約8克的纖維素。另一個好處是莓果的熱量低，每杯只有50～85大卡。

莓果也含有花青素，能給身體增添藍、紫、紅色的植物生化素。花青素含量高的飲食，可以緩和身體發炎、降低心血管疾病風險、預防癌症。同時也有證據指出花青素有益大腦，抵抗衰老所造成着失智。

把莓果加到乳酪、燕麥裏混着吃，配芝士和水果吃，都是營養又方便的早餐選擇。

4. 希臘乳酪

希臘乳酪是由乳清蛋白和發酵的凝乳製成，藉由過濾、離心技術，製作出濃稠度較高的乳酪。每杯希臘乳酪（245克）約含25克蛋白質，熱量149大卡。不只蛋白質含量高於普通乳酪，希臘乳酪也富含鈣質、維生素B12、鉀和磷。部分種類的希臘乳酪也含益生菌，例如雙歧桿菌能助消化、希臘乳酪可以搭配莓果、水果切片食用，同步攝取纖維素和微量元素。

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5. 堅果

堅果類普遍富含鎂、鉀、有益心血管的不飽和脂肪，同時也是很好的抗氧化食物。在所有堅果中，巴西堅果的硒含量最豐富，只要吃2顆，就已超過每日建議攝取量，有助防癌和心血管。堅果也富含蛋白質、油脂、纖維素，增添飽足感，對心臟跟大腦都有好處。

研究發現，每周至少吃超過2次的花生、堅果，以及至少吃一次核桃，能降低13～19%的心血管疾病風險。

堅果本身的熱量很高，但研究顯示，人體吃進肚後，並不會吸收堅果全部的熱量。一則研究顯示，人體約只會吸收杏仁和核桃80%的熱量。食用28克的杏仁果，大約會吃進129大卡的熱量。但如果是吃其他堅果的加工食品（如杏仁油），則熱量恐會超標。

你可以把堅果打碎，加入希臘乳酪、茅屋芝士、燕麥中混着吃，或直接早餐時吃幾顆，讓早餐營養素加倍。

6. 茅屋芝士

茅屋芝士是一種由脫脂牛奶製作的芝士，可以生吃。茅屋芝士的鈣質、蛋白質含量都很高。每220克的茅屋芝士，就有高達24克蛋白質，研究發現跟雞蛋的飽足度差不多。茅屋芝士的熱量也不高，每220克只有180大卡，是減重族的早餐好夥伴。食用茅屋芝士時，可以搭配莓果、水蜜桃、番茄、青瓜、奇亞籽或穀麥。

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7. 全麥麵包

全麥麵包富含纖維素和複合式碳水化合物，可以降低人體消化、吸收的速度，對於血糖穩定度有幫助。

以下提供幾道簡易菜單，這些食物都適合搭配全麥麵包：

煎蛋＋番茄

牛油果＋辣椒片

花生醬＋香蕉

茅屋芝士＋莓果

無花果切片＋蜂蜜

鮪魚、雞肉

茄汁豆

蛋沙拉



如果想吃纖維素、蛋白質含量更高的麵包，也可以考慮購入發芽的穀物麵包，每2片就含約8克纖維素、10克蛋白質。

8. 高蛋白粉

如果上面的食物對你來說，準備起來還是太花時間，可以沖泡蛋白粉飲用。市面上最常見的蛋白粉包括乳清蛋白和豌豆蛋白，兩者都能提供豐富的蛋白質，補充一天精力。蛋白質的攝取足夠與否，攸關身體基礎機能，比如體內酵素的催化作用、肌肉維持增量、皮膚與毛髮生長。此外，蛋白質是減少飢餓感的重要來源。

沖泡一杯高蛋白奶昔，再加入香蕉、乳酪、牛奶，就是美味的一餐。

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9. 雞蛋

研究發現，早餐只吃麥片的人，跟只吃雞蛋配麵包的人比更容易飢餓。吃雞蛋配麵包的人，中午吃飯時也會傾向吃比較少，對減重有益。蛋黃內的葉黃素、玉米黃素都是抗氧化物，對眼睛很好，能預防白內障和黃斑部病變。雞蛋也是很好的「膽鹼」來源，這種水溶性營養素對大腦、肝臟都很重要。

根據美國心臟病協會，一般人每天食用的膽固醇量，最多300毫克。一顆雞蛋約含260毫克膽固醇，每天吃一顆雞蛋並沒有超標疑慮。如果是高血脂的病人，每週應把吃蛋量控制在2～3顆，或選擇只吃不含膽固醇的蛋白部分。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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