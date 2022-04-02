職場健康｜常不喝水易尿路結石　久坐工作要小心　夏季為得病高峰

工作一忙碌，屁股黏在椅子上就過了大半天，滴水未進、尿量減少，小心尿路結石找上門！台灣尿路結石盛行率約一成左右，每十人就有一人為尿路結石患者，當體內水分不足，尿液濃度變高，當中的結晶體沉澱、濃縮，就容易形成結石。



台灣恩主公醫院泌尿科莊德彥醫生提醒，雖然尿路結石本身不致命，但發作時來勢洶洶，在急診室時常見到患者因結石而引起腰部、下腹部突發劇痛，且伴隨噁心、嘔吐、血尿等急性症狀的就醫民眾。不僅如此，結石長時間阻塞還可能導致腎功能受損，合併感染則可能引發敗血症休克，若一再輕忽當心小病變大病。

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觀念要改改 「無傷口、低疼痛」手術不再可怕

許多人對結石的觀念還停留在要「開大刀取出、恢復期長、術後疼痛度高」，然而，隨着醫學的快速發展與進步，手術對患者日常生活的影響越來越低。莊德彥醫生分享，先前有一位50歲男性病患，過去曾有過約0.2厘米的尿道結石，雖當時幸運地自然排出，但後續又因腰痛以及血尿就診，經腹部X光、超音波檢查後，發現左側腎臟與輸尿管交界處有一顆2厘米的結石。

莊醫生在與病人討論治療方式後，透過軟式輸尿管鏡進行逆行性內視鏡腎臟內手術取出結石，手術過程沒有傷口、時間短、幾乎沒有出血以及疼痛感。

三種術式各有優缺點 依個人病況找出妥善處理方式

現今尿路結石多使用體外震波碎石術、傳統硬式輸尿管鏡體內碎石術或逆行性內視鏡腎臟內手術等方式進行處理，三者各有優缺點，如體外震波碎石術雖不需開刀，但遇上結構較「頑強」的結石不容易打碎；而傳統輸尿管鏡體內碎石術，因屬於硬式輸尿管鏡、無法彎曲，對於上段的輸尿管和腎臟結石無法處理；而逆行性內視鏡腎臟內手術使用軟式輸尿管鏡，可以克服輸尿管彎曲問題，且傷口小、恢復時間快、安全性也高。

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由「成因」下手 夏季為高峰期更需注意

除了妥善手術治療之外，要避免結石復發，對結石成因對症下藥與預防都是要點，如痛風患者形成的結石，平時應控制體內尿酸濃度；預防上則要注意飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃重鹹食物，控制蛋白質、鈉、糖等的攝取量，避免攝取過多使尿液中鈣與尿酸增加，而讓罹患尿路結石的風險也增加。

莊德彥醫師也呼籲，再過不久就要進入初夏時分，而夏季是尿路結石高峰期，民眾記得多補充水分，每天飲水應2,000cc以上，尤其需長時間工作的職業，如廚師、公車司機，切勿為了減少上廁所次數而不喝水或長時間憋尿。

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