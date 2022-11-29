公營機構內部競爭少 同事易變朋友？網民意見不一 有人呼別天真
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有網民在網絡發文，認為公營機構只看年資升職，與他人較少利害關係，因此同事較可能變成朋友。
此話題引起網民討論，雖有部分人認同，但持反面看法者仍佔多數。
「同事能否成為好朋友？」這問題可說是職場上的長青問題： （按圖了解）
+6
事主在PTT發文表示，有別於一般私人企業職場的表裏不一，「噁心到不行，機心都很重」，在公營機構上班的年輕人反而沒其麼競爭壓力，各自升等升遷，所以他覺得與同事變朋友的機會應該相對較高。
少數網民贊成事主的觀點︰
·「我幫我朋友說，他現在最好的朋友就是同事，工作10年了，中間還有調動問題，最後還是又被調在同單位」
·「學校老師朋友比較多」
·「我父親是教授，是真的朋友很多」
然而，大部分網民指出公營機構同樣有衝突︰
·「沒喔，反而公營部門更不可能變朋友，每個人都把自己的事情做一做而已，沒有想幫其他人的意思」
·「就算沒利害關係，也會鬥爭好嗎」
·「不會喔，基本上還是有互推皮球、躲避工作、派系對立的事情，有人的地方就是江湖」
·「太天真了，公營機構的考績根本不是看能力，一堆老人喜歡被捧，他們又掌握話語權，不順着他們就會被搞臭」
·「當有職缺可以調時，你就知道是不是朋友了」
·「也有平常好朋友，一碰到升遷相害變仇人的」
也有人表示，能不能跟同事交朋友跟人有關，與公營機構關、私人企業無關︰
·「看人~公私無關」
·「同事還是會交到不錯的朋友，工作超邊緣，大家就不會衝康（陷害）你」
·「可是我在上間公司交到很多不錯的朋友欸」
·「工作就是工作，去賺錢的，交朋友是運氣好，不是一定」
【延伸閱讀，更多同事相處建議】
同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說
+28
怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳
+7
放工就放鬆 不再聽電話？收工後仍收到老細電話 其實也是種契機投資｜股票一定要「趁低吸納」才有錢賺？網民嘆很多人不懂這樣買網民熱議辦公室生存貼士！有禮勿講是非是常識 緊記8字不敗法則裁員｜企業要炒人 你將成目標？2類人較安全 高危不只合約員工
延伸閱讀：
Cama同為平價咖啡為何贏不了路易莎？ 內行點這三項：輸很多
他「住信義區」卻遭女網友已讀不回 慘況引網爆笑：不要這麼老實
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】