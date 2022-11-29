公營機構內部競爭少　同事易變朋友？網民意見不一　有人呼別天真

有網民在網絡發文，認為公營機構只看年資升職，與他人較少利害關係，因此同事較可能變成朋友。



此話題引起網民討論，雖有部分人認同，但持反面看法者仍佔多數。

「同事能否成為好朋友？」這問題可說是職場上的長青問題： （按圖了解）

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事主在PTT發文表示，有別於一般私人企業職場的表裏不一，「噁心到不行，機心都很重」，在公營機構上班的年輕人反而沒其麼競爭壓力，各自升等升遷，所以他覺得與同事變朋友的機會應該相對較高。

少數網民贊成事主的觀點︰

·「我幫我朋友說，他現在最好的朋友就是同事，工作10年了，中間還有調動問題，最後還是又被調在同單位」

·「學校老師朋友比較多」

·「我父親是教授，是真的朋友很多」



然而，大部分網民指出公營機構同樣有衝突︰

·「沒喔，反而公營部門更不可能變朋友，每個人都把自己的事情做一做而已，沒有想幫其他人的意思」

·「就算沒利害關係，也會鬥爭好嗎」

·「不會喔，基本上還是有互推皮球、躲避工作、派系對立的事情，有人的地方就是江湖」

·「太天真了，公營機構的考績根本不是看能力，一堆老人喜歡被捧，他們又掌握話語權，不順着他們就會被搞臭」

·「當有職缺可以調時，你就知道是不是朋友了」

·「也有平常好朋友，一碰到升遷相害變仇人的」



也有人表示，能不能跟同事交朋友跟人有關，與公營機構關、私人企業無關︰

·「看人~公私無關」

·「同事還是會交到不錯的朋友，工作超邊緣，大家就不會衝康（陷害）你」

·「可是我在上間公司交到很多不錯的朋友欸」

·「工作就是工作，去賺錢的，交朋友是運氣好，不是一定」



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