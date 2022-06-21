同事｜懶親切實質在套料、陷害？遇見職場小人　2個方法速速擊退

職場同事千百種，可不是每個都是天使。有上班族到台灣職場討論區「104職涯診所」求救，指職場遇到平常展現幽默，很陽光的同事，假裝跟大家很要好，卻常常套話陷害人，但又不能不理他，要正面迎戰嗎？職場專家建議，遇到這種人，常用「喔、我不知道、我沒意見喔」等中性用詞回應就好，必要時還可錄音自救。



求救上班族指出，公司有一個同事，見不得別人有一點點比他好，每天不好好認真在自己的工作上，反而整天都在想方設法，要抓住別人的把柄，來陷害人。好像別人遭殃，自己就變好了一樣。只要公司裏，稍微有誰人緣比較好、開始比較被老闆注意到，或者能力比較強一點就會被他整。

相關文章：同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說

+ 28

舉例來說，他會展現幽默陽光假裝跟你是很要好，然後用一些自己無關痛癢的秘密，來換你那些講出去會完蛋的把柄和心裏話。像是：你覺得主管/老闆怎麼樣？你是不是也覺得公司的XX政策很不合理厚？ 由於這位同事起初看起來很友善，又滿搞笑又有梗，所以很多人都會跟他掏心掏肺。但不小心被他抓到把柄的人，幾乎都沒有好下場，因為他找到不該告訴的人「不小心說溜嘴」，讓你百口莫辯、立刻黑掉。

上班族很困擾，求問面對這種同事該怎麼辦？104職涯診所前輩建議，遇到這種人只要用「喔、是喔、我不知道、我尊重您的決定，我沒意見」這類的話回應。如果必要，請隨時錄音，以備緊要關頭可以自清。最重要是，不在他面前批評任何公司的人事物，就能避免小人找上。

職場來抬槓Line友Patricia則說，觀察力是職場求生技能之一，看同事和老闆怎麼對待別人，大概可以知道他們的人格特質，對雙面人就小心應對，保持基本禮貌與官腔。如果還是不小心被捅了一刀，就當作不經一事，不長一智了。

【延伸閱讀，更多同事相處建議】

與朋友成為同事後對方態度大變？ 心傷在由受她恩惠到被她嘲諷…

+ 16

怎樣圓滑地罵人蠢同事也不難堪？ 3句說話經包裝後難聽都變順耳

+ 7

12星座｜一凹一凸不一定是最佳拍檔？即睇十二星座合拍同事配對

+ 15

跟同事相處切忌奉旨 拜託人家幫忙 除講「唔該」更要懂做4件事

+ 13

延伸閱讀：

她遇最慘視訊面試經驗 網指「致命錯誤」：之前都是僥倖

職場上有小孩的人較吃香？同事臨時休1週 她被逼銷假上班氣炸

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】