辭職｜轉工遞信只懂說resign、quit？學會更多英文說法助華麗告別

面對辭職只會說 I quit？離職英文究竟怎麼說，才能不失和氣又走得優雅？今天一起把離職相關單字與六大金句學起來，讓你說再見也可以很瀟灑！



無論是年後想要轉換跑道，還是因個人職涯發展決定離開現任公司，往外尋找更好的機會，提出離職時，還是要保持職場該有的禮貌與專業，做好工作的交接，才能好聚好散，漂亮地轉身離開。今天就一起來認識與離職相關的單字與片語，還有該怎麼向主管告知辭職的說法。

辭職在英語裏也有幾種說話，不妨多學幾個字傍身，得體地跟公司告別：（按圖了解，文末亦有6大辭職英語金句範例）

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Resign (v.) 辭職

Resign 是離職最正式的說法，如果要表達從一間公司，可以加上介係詞 from。如果想要說從哪一個職位離開，則使用介係詞 as。讓我們來看看以下例句：

He resigned from this company for a new position in New York.（他因紐約的新職位而離開現任公司。）

She resigned as marketing manager.（她辭去行銷經理的位子。）

Quit (v.) 離職

Quit 當動詞本身有停止的意思，但是在職場上也可以用來表示「離職」，屬於較口語且非正式的用法。請注意，為了保有職場禮儀，建議不要直接對主管說 I quit!（我要離職！），反而容易造成他人反感，也會顯得自己思慮不周全且衝動行事。

He’s planning to quit in one month.（他打算一個月內離職。）

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Resignation (n.) 辭呈

Resignation 是動詞 resign 的變化式，作為名詞是「辭呈」的意思。如果要表達遞出或者提交辭呈，可以使用動詞 hand in「遞上」，submit「提交」，或者是 send「寄出」。國外另一個常用說法是 give one’s notice 或者是 give a X week notice，這裡的 notice 有「離職通知」的意思，意思是通知自己（幾週後）要離職的消息，常見用法如下：

She submitted her resignation last Friday.（她上週五提出了辭呈。）

She gave her two-week notice.（她提出了她兩週後要離職的通知。）

Position (n.) 職位

Position 中文原指「位置」，但在職場上，可以用來表示職位的意思。

My position in the company is a SEO specialist.（我在公司的職位是 SEO 專員。）

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Employer (n.) 僱主

Employ 有僱用、聘用的意思，因此 employer 指的是雇用員工的人，通常多指我們任職的公司，而僱員、員工則是 employee。

A good employer should always make sure employees have a pleasant working environment.（一位好的僱主需經常確保員工可以在舒服的環境下工作。）

Supervisor (n.) 主管；監督者

動詞 supervise 是「監督」的意思，因此 supervisor 有「監督者，主管」的意思，但是 supervisor 跟 manager （經理）在負責的職務內容與位階上還是有些差異。Manager 主要負責整個公司或部門裡偏策略性的規劃，supervisor 則是著重執行面，因此如果有問題產生時，通常都會先向 supervisor 做呈報，待評估有需要，再往上向經理報告。

His supervisor is a detail-oriented person.（他的主管是個注重細節的人。）

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Colleague (n.) 同事

職場上工作的同事，我們會使用 colleague 或者 coworker 這個單詞。co- 有「共同，一起」的意思，因此一起工作的人，就是我們說的同事。

My coworkers are all very hard-working people.（我的同事們都是一群很認真上班的人。）

On good terms (phr.) 和睦，和平相處

Term 當名詞有「規範」的意思，to be on good terms with someone 指的是「與（某人）和睦相處，關係良好」，無論是職場或是朋友間相處都可以使用。

I’m on good terms with all my coworkers. （我與我的同事們都相處得很愉快。）

Career move (phr.) 轉換工作；轉換跑道

Move 在這裡當名詞使用，有表示「動作」的意思，career move 是針對職涯做出的動作，也就是轉換工作，通常會搭配動詞 make 來使用。

I decided to make a career move and take on new challenges.（我決定轉換跑道，接收新的挑戰。）

Personal development (phr.) 個人發展

Development 來自動詞 develop （發展），離職時主管勢必會詢問你離開公司的理由，其中一個常見的原因都是為了個人職涯發展，因此決定向外找尋新機會。你可以這樣說：

I decided to leave the company for my personal development.（基於個人發展的原因，我決定離開公司。 ）

Work-life balance (phr.) 生活與工作的平衡

Balance 是「平衡」的意思，現代人工作經常忙得天昏地暗，導致生活失衡，這時就可以用 to reach a work-life balance 來表達自己想要追求生活與工作的平衡。

It’s crucial to reach a work-life balance in a fast-paced world.（在這個匆忙的世界裡，取得生活與工作的平衡很重要。 ）

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六大離職英文金句

1.

I would like to notify you that I am resigning from my position as [job title], effective August 21.（我想告知您我將於 8 月 21 日辭去 ［職務名稱］。）

Effective 在這裡有「正式生效」的意思，為形容詞。



2.

I wanted to let you know that I’d like to hand in my two week-notice tomorrow. （我想通知您我將於明天提出我的辭呈，於兩週後離職。）

3.

After consideration, I decided to leave the company due to personal development. （因個人發展的原因，經考慮後我決定離開公司。）

Consideration 源自動詞 consider ，這裡當名詞使用。



4.

It was a difficult decision, but I’ve decided to resign from my job two weeks from now.（這是個艱難的決定，但是我決定在兩週後離職。）

5.

It’s been a great pleasure working at [company name] , but I realized I need to move on.（很榮幸能夠在 ［公司名稱］ 工作，但我認為自己應該繼續前進 （往下個目標邁進）。）

Move on 有「繼續前進，往下個目的地前進」的意思。



6.

I’m really grateful for everything this company has taught me. However, I think it’s time for me to take on new challenges.（我很感激這間公司教會我的一切，但是我覺得是時候接受新的挑戰了。）

Grateful 有感激的意思，為形容詞。 take on 這裡有接受、承擔的意思，如 take on challenges、take on responsibilities （接受挑戰、承擔責任）。



許多人離職的原因不盡相同，但最重要的是在離開時，能夠好好地說再見，感謝前東家給你的機會，且確實完成後續的工作交接，如此才能心無旁騖地往新工作邁進。

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