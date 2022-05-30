咖啡｜飲用時間有誤或致整晚失眠　早起、有胃病3類人不宜飲用

許多上班族習慣用早起一杯咖啡提神，開啟忙碌的一天，但這樣真的對身體或精神有幫助嗎？台灣睡眠醫學會理事、新光醫院睡眠中心主任在《健康2.0》 YouTube頻道「名醫觀點」林嘉謨表示，有3種人其實不適合喝咖啡，可能導致情緒焦躁或胃食道逆流等症狀，而喝錯時間更可能讓你失眠一整晚，因此喝咖啡最好選在這個時間點！



林嘉謨指出，有3種人不適合喝咖啡：

咖啡雖可提神，但原來有些人是不適合飲用的：（按圖了解）

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1. 早起的人

忙碌上班族常在早晨喝咖啡提神，但以人體的生理時鐘來說，早上8時到9時間，身體會釋放皮質醇，也就是所謂的「壓力荷爾蒙」，林嘉謨表示，如果在這個時候喝咖啡，會刺激皮質醇分泌，反而讓一整天都神經緊繃，因此早起的人不建議剛起床就喝咖啡。

2. 胃病的人

林嘉謨表示，咖啡容易刺激胃酸分泌，罹患胃食道逆流、胃潰瘍的人不適合飲用，尤其空腹時更應該避免，否則將增加胃食道逆流的機率，也會讓胃潰瘍的情況變得更加嚴重，而咖啡也會影響睡眠，若是睡不好可能引發胃部不適，成為惡性循環。

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3. 失眠的人

咖啡因是造成失眠的罪魁禍首，如果本身已有失眠問題的人，中午過後不建議喝含有咖啡因的飲品，像是咖啡、茶等，免得失眠一整晚。

林嘉謨提醒，一個成年人每日咖啡因攝取量不應超過300毫克，若咖啡因攝取過量對健康有害。至於到底何時喝咖啡效果最好？林嘉謨建議，喝咖啡的最佳時段為早上9時至10時，此時人體皮質醇分泌逐漸下降，人也會開始感到疲倦，在這個時候適量喝咖啡能夠提神醒腦，效果最佳！

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：早起喝咖啡無法提神，還讓你情緒緊張一整天！醫師揭3種人不適合喝咖啡，最佳飲用時間點曝光】