咖啡或可減患慢性肝病風險　關鍵不在口味、款式而是每日喝多少杯

喝杯咖啡吧！咖啡可能有益心臟健康。英國研究人員的報告提出，咖啡可以降低罹患慢性肝病的風險，不論是爪哇咖啡、研磨咖啡，還是即溶咖啡，在預防肝臟疾病的效果並沒有太大差異，重點在於每天要喝3到4杯。



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英國南安普敦大學及愛丁堡大學，透過英國生物資料庫（UK BioBank）提供將近500,000名受試者，進行平均約11年的數據追蹤，並進行研究分析，發現有喝咖啡習慣的人，罹患各類型慢性肝病的機率比不喝咖啡的人低了許多，研究發表在《BMC Public Health》（BMC公衛期刊）。

研究當中讓78%的人喝了含咖啡因或不含咖啡因的咖啡粉或即溶咖啡，另外22%的人不喝任何種類的咖啡。在將近11年的研究期間，一共有3,600 人罹患慢性肝病，301人死亡；5,400名以上的參與者罹患慢性肝病或脂肪肝，有180多人罹患肝癌。

與不喝咖啡的人比起來，喝咖啡的人罹患慢性肝病的風險降低了21%，罹患脂肪肝的風險降低了20%。研究人員發現，喝咖啡的人死於慢性肝病的風險也下降了49%。

喝咖啡最大的好處在於咖啡粉中含有高濃度的咖啡白醇和咖啡醇，是咖啡豆中的天然化合物，兩者都已經被證實可以預防動物的慢性肝病。然而，研究人員表示，即使是咖啡白醇和咖啡醇含量低的即溶咖啡，也能降低慢性肝病的風險，這意味著咖啡中的各種成分之間可能存在複雜的關係。

紐約州曼哈塞特 Northwell Health的Sandra Atlas Bass肝病中心主任David Bernstein博士說，有幾項研究都發現了咖啡對肝臟的好處。但這是首度有研究指出，這些影響不論是含有咖啡因都成立。

英國作者則指出，咖啡隨手可得，這些發現代表咖啡可能是預防慢性肝病的方法。David Bernstein博士指出，雖然這項研究確實有一些局限性，但是個很重要的發現。

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