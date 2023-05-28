職場星座分析｜即睇12星座內斂度排名　第一名話不多氣場卻很強

每個人都有着不同的個性，有的人活潑好動，也有人沉穩內斂。日本網站《占TV》最近就以分析十二星座的個性，以及文靜程度該怎麼排行。



12星座內斂度排行：（按圖了解）

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第12名 白羊座

白羊座喜歡引人注目，行動都會以此為原則。雖然是可靠的領導者，不過和「文靜」扯不上關係。

第11名 獅子座

獅子座喜歡展現自我，秀出自己厲害的一面，是和文靜對立的狀態。

第10名 人馬座

人馬座活潑好動，自然沒有辦法靜下來。

第9名 雙子座

雙子座社交圈廣闊，性格也比較開朗。

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+ 15

第8名 巨蟹座

巨蟹座天生喋喋不休，只要話匣子一開，就很難靜得下來。

第7名 山羊座

山羊座如果理性判斷不應該保持沉默，就會不惜開口說出該說的話。

第6名 天秤座

雖然不是天生就低調的人，不過若是在抱持好感的狀態下，就會願意保持文靜。

第5名 水瓶座

水瓶座會因為性格上比較彆扭的關係，不輕易開口說話。

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+ 22

第4名 金牛座

金牛不容易有興奮的情緒，自然也很少出現好動的行為。

第3名 雙魚座

雙魚座性格上偏向被動，總會因為害羞的緣故，而不敢自己率先開口說話，因此都是先聽別人怎麼說。他們也很在意他人的反應，因此會小心注意自己的言行舉止。

第2名 處女座

處女座熱衷於照顧他人，因此會認為自己若是輕易發表意見，恐怕會打亂現有的和諧狀態。不過雖然話少，但因為謙虛和善的性格，因此不容易被誤會為是個性陰沉的人。

第1名 天蠍座

天蠍座天生就話不多，在互相聊天的時候，都會徹底作為傾聽的角色，不多表示甚麼意見。不過因為本身散發著着獨特的氣場，即使本人保持低調，也還是在團體中佔有一定的存在感。

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