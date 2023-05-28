職場星座分析｜即睇12星座內斂度排名 第一名話不多氣場卻很強
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
每個人都有着不同的個性，有的人活潑好動，也有人沉穩內斂。日本網站《占TV》最近就以分析十二星座的個性，以及文靜程度該怎麼排行。
12星座內斂度排行：（按圖了解）
+23
第12名 白羊座
白羊座喜歡引人注目，行動都會以此為原則。雖然是可靠的領導者，不過和「文靜」扯不上關係。
第11名 獅子座
獅子座喜歡展現自我，秀出自己厲害的一面，是和文靜對立的狀態。
第10名 人馬座
人馬座活潑好動，自然沒有辦法靜下來。
第9名 雙子座
雙子座社交圈廣闊，性格也比較開朗。
相關文章：12星座｜一凹一凸不一定是最佳拍檔？即睇十二星座合拍同事配對
+15
第8名 巨蟹座
巨蟹座天生喋喋不休，只要話匣子一開，就很難靜得下來。
第7名 山羊座
山羊座如果理性判斷不應該保持沉默，就會不惜開口說出該說的話。
第6名 天秤座
雖然不是天生就低調的人，不過若是在抱持好感的狀態下，就會願意保持文靜。
第5名 水瓶座
水瓶座會因為性格上比較彆扭的關係，不輕易開口說話。
相關文章：記憶力｜天生就是失魂魚？即睇12星座記憶力排行榜 為善忘找藉口
+22
第4名 金牛座
金牛不容易有興奮的情緒，自然也很少出現好動的行為。
第3名 雙魚座
雙魚座性格上偏向被動，總會因為害羞的緣故，而不敢自己率先開口說話，因此都是先聽別人怎麼說。他們也很在意他人的反應，因此會小心注意自己的言行舉止。
第2名 處女座
處女座熱衷於照顧他人，因此會認為自己若是輕易發表意見，恐怕會打亂現有的和諧狀態。不過雖然話少，但因為謙虛和善的性格，因此不容易被誤會為是個性陰沉的人。
第1名 天蠍座
天蠍座天生就話不多，在互相聊天的時候，都會徹底作為傾聽的角色，不多表示甚麼意見。不過因為本身散發著着獨特的氣場，即使本人保持低調，也還是在團體中佔有一定的存在感。
【延伸閱讀，更多人際關係建】
你做人有分寸嗎？10件事看清你為人 事情能用錢解決就別打人情牌
+29
同事｜「祝你好運」也不該說？8句話似是無害 高EQ人士卻絕不說
+28
職場星座｜想與哪星座相處？唐綺陽推天秤 網民卻稱它做同事最好職場12星座｜財運隨年紀「同步暴漲」 4大星座30歲後易變得有錢同事｜專心工作不合群 公司竟被排擠 事主嘆「團隊精神」變了質肯努力的人總被懲罰？受着這種不公義 只因上司大多抱這心態管理並非真拍拖 卻比真．伴侶更投契？先別呷醋 他們或只是這種關係勿與同事交換IG？事主無意一句激嬲人 幸獲升職卻被杯葛終被炒掉
延伸閱讀：
6月生命靈數運勢分析：6號人逐漸走出迷霧 7號人賺錢機會降臨
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】