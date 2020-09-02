人際關係｜團隊有男有女工作才有效率？　異性效應係有科學根據！

一個人的工作能力不應用性別來斷定，但在一個團隊而言，性別卻可能是很重要的。《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》一書便有其中一章提及「異性效應」這理論，指團隊成員為有男有女的情況下，工作表現將會比只得一個性別為高。想了解更箇中解說，不妨細讀。

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在一個只有男性或女性的工作環境裏，不管條件多優越，不論男女都容易疲勞，工作效率也不高。

在人際關係中，異性接觸會產生一種特殊的相互吸引力和激發力，並能讓人從中體驗到難以言傳的感情追求，對人的活動和學習通常起積極的影響，這種現象被稱為「異性效應」。

異性效應是一種普遍存在的心理現象，這種效應尤以青少年為甚。有兩性共同參加的活動，較之只有同性參加的活動，參加者一般會感到更愉快，幹得也更起勁，更出色。當有異性參加活動時，異性間心理接近的需要得到了滿足，因而會使人獲得不同程度的愉悅感，並激發起內在的積極性和創造力。男性和女性一起做事、處理問題都會顯得比較順利。

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林先生是一家印刷包裝企業的設計師，自從他在這家企業上班以來，他所在的辦公室就一直只有六位男士。林先生是一位非常勤勞的人，他喜歡不斷地工作，不斷地產生新的設計思想。然而，最近這兩年以來，他發現自己在辦公室待得太久之後，經常會莫名其妙地產生一種無聊感、空虛感，而且白天很容易疲勞，創作與設計方面的靈感也似乎逐漸枯竭了起來。 然而，一個月之前，林先生所在的企業為林先生的工作室聘來一位年輕貌美的美術學院畢業的女大學生。林先生發現，只要有這位女大學生在辦公室，他工作起來就特別有勁，設計東西也特別有靈感，而且他還會莫名其妙地產生一種欣喜感和興奮感。

林先生在女大學生來了之後所產生的這種心理效應，正是我們平時所說的「男女搭配，幹活不累」效應。像林先生一樣，其實我們每個人可能都會有這樣的親身體驗，我們和異性們在一起工作總是會感到輕鬆愉快，不知疲倦。這絕對不是因為我們都是好色之徒，這裏邊多少包含着科學和心理學方面的道理。

「男女搭配，幹活不累」的玄妙，在於男女之間的異性效應。這是指男女相處時引起的心理變化對活動起着有益的作用。在社會生活中，由於對異性欲求與尊重欲求的本能需要，在與異性接觸中，會潛意識地「自我表現良好」以取悅對方。這樣一來，雙方不約而同油然產生熱情、友好的情感。此時的情感是內心體驗的一面鏡子，誰都願意在異性面前留下一個美好的形象。這就不知不覺地提高了相互行為的互補性、約束性、激勵性，還能給人帶來愉悅的情感。與此同時，愉悅的情感還能增進身體免疫功能，抗禦疾病，有助於活躍思維，增強記憶，使人奮發向上，人如果處於滿懷激情的狀態下，會迸發更大力量，產生非凡的能力。

在日常生活中，我們經常可以看到男服務員在接待女顧客時往往比接待男顧客更加的熱情，這都是異性效應的作用。如今的社會還是一個男性佔很大優勢的社會，外出辦事多數要和男性打交道，由女性出面較為順利，這便是心理學上所謂異性效應。這種現象是建立在異性相互吸引的基礎上的。

人們一般對異性比較感興趣，特別是外表討人喜歡，言談舉止得體的異性。這點女性也不例外，只不過不如男性對女性那麼明顯。有時為了引起異性注意，男性還特別喜歡在女性面前表現自己，這也是異性效應在起作用。

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異性相吸是有科學依據的！

科學家發現男人身上的某些氣味能夠引起女人的極大興趣，同樣，女人身上的某些氣味也能讓男人着迷。男女在一個有限的空間工作，彼此身上的外激素產生的氣味影響對方的情緒和行為。這種影響不一定是那麼明顯的，但可能是持久的，隱藏性的。

人體向外釋放的外激素非常容易被周圍的異性接收到，並對他們的行為產生影響。除了心理和精神方面的因素以外，研究人員還提出了另外一種解釋：「男女搭配，幹活不累。」

20世紀70年代後，科學家對外激素的研究興趣日益增強，發現了外激素活動對人及動物行為的影響規律。外激素是通過分佈在人或動物皮膚或外部器官上的腺體向外釋放激素的。這種激素一般都有明顯的氣味，而這種氣味又非常容易被周圍的異性接收到，並對異性的行為產生影響。

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書名：《70條讓你秒速開竅的黃金心理定律》 作者：劉鵬

【本文獲「非凡出版」授權轉載。】