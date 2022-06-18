搵工｜網民力推做保安　冇是非壓力細　稱早入行「走少40年彎路」

俗話說「行行出狀元」，一名男網友日前在網絡上發文，直呼「年輕人真應該來做保安，至少少走40年彎路」，而帖文底下也掀起討論。



日前一名男網友在Dcard以「年輕人真應該來做保全（編：港稱「保安」）」為題發文，事主透露可以打遊戲從晚上打到早上，再從早上打到晚上，讓他直呼「真的是太爽了！年輕人就是要來做保安，不做保安會後悔一輩子，當保安你會發現簡直比任何工作還要爽，甚至都不想離職，天天打遊戲、吃飯、睡覺、玩手機」。

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「做保安至少少走40年彎路」，事主表示保安還有獨立辦公室、獨立飲水機、獨立空調、獨立監視器，「這個配置在外面公司至少也要主管級別才能有的」。不過，保安也分享保安工作的缺點，「就是晚上蚊子很多，不過我還是買了蚊香忍了下來」。在帖文的最後，保安表示「買了房子應徵自己樓下的保安，下樓就上班，自己家自己守更放心！每天開心上班快樂下班，沒有職場爾虞我詐，沒有工作壓力，這不就是人類的終極目標嗎？」

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帖文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示：

．「還真的是事少離家近」

．「其實對沒甚麼追求的人來說，這種配置還蠻好的，做到退休也不是不行」

．「我也有考慮以後退休後去當保安，聽說很涼薪水又高」

．「保安在過時間真的很快又無憂無慮，尤其大夜，事情少，巡完就可以做自己的事」



另外，也有不少網友點出關鍵：

．「重點是已經有錢買房了」

．「好好笑，你有錢買房了，當保全自己的家自己守」

．「真的自宅守護員欸」

．「太機智了吧，幫忙看自己家還有錢拿」

．「自己繳的管理費最後還是回到自己口袋」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】