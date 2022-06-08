2022最後轉運大吉日！換4種銀包顏色最招財　催旺財運擺脫月光族

小編溫馨提醒，我們做人不要放棄任何可以發財的機會，好嗎？本周五（6月10日）在日本曆法中，恰好是一粒萬倍日和天赦日，這兩個吉日重疊、提升財運的好日子，日本的占卜師就推薦大家，趁著這時候換銀包便有招財的效果喔！



什麼是一粒萬倍日？

在推薦銀包之前，要先向大家說明一下，什麼是一粒萬倍日和天赦日。一粒萬倍日：象徵著一粒稻穀變成萬倍稻穗的意象，日本人會認為，這正是換銀包、開啟事業的好時機；天赦日則是日本曆法中「大吉日」，有著天赦免萬物的象徵意義，也代表不論做什麼都會順利。

占卜師揭2022招財色

日本知名占卜師加藤千紗表示，2022年可以說是一個和「海洋」有關的年份，非常推薦想換銀包的人，朝黑色、藍色或是綠色色系開始挑選，想要提升財運的話，也可以入手象徵金的米色、金色等黃色系銀包。加藤千紗也舉例，網狀設計或是重複印花的款式，擁有「積少成多」的涵義，很適合想要存錢的人喔！

4種銀包顏色最旺財招好運（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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VERSACE LA MEDUSA BIFOLD WALLET

VERSACE所推出的這款LA MEDUSA短銀包，外面純黑皮革，恰能滿足日本占卜師的開運推薦色，短銀包打開後，映入眼簾的是大膽又浪漫的薰衣草紫，超級悶騷的小巧思，整個很可以。

CELINE TRIOMPHE帆布小型TRIOMPHE銀包

想要擺脫月光族，學會儲蓄的你！就能考慮CELINE所推出的凱旋門TRIOMPHE帆布短銀包，外層帆布、內裡小牛皮且有著TRIOMPHE金屬釘扣開關，短銀包中間為零錢口袋，附上5個信用卡插袋，足以應付日常使用。

BOTTEGA VENETA Bi-Fold Zip Wallet

既然～占卜師說要買綠色，那就決定入手BV綠的BV長銀包吧～鮮艷又明亮的色系，經典的皮革編織，裡面有著超多卡格和暗格設計，銀包外側有著拉鍊設計，把你的錢錢牢牢鎖住，屬於長銀包的它也能當作手拿包使用，成為最佳配件。

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LOUIS VUITTON SARAH 銀包

聽到銀包要是金色系才招財，小編懂你擔心，金色太刺眼整個俗掉，LV這款Sarah銀包是Spring in the City系列的款式之一，以漸變色Monogram印花帆布製造，靈感取材天空中的夕陽餘暉。為信封式翻蓋的它，配有金色鐫刻按扣，內層設計備有多個實用功能，包括一個拉鏈零錢格及多個名片夾層。

CHANEL 19 口蓋短銀包

日本占卜師還有提到像海洋一樣的藍色系銀包，也是一個重點招財色！而CHANEL的19 口蓋短銀包小羊皮，有著極為溫柔的但藍色，搭配上金色、銀色和釕色金屬，短銀包也有零錢袋的設計，一秒醉心愛上。

DIOR CARO 銀包

大海的藍色，可不只一種的！DIOR的這款CARO 銀包，雲藍色柔軟 Cannage 藤格紋圖案小牛皮配上經典的 Cannage 藤格紋圖案縫線，時尚又耐看，正面翻蓋點綴「CD」標誌，內有12個卡片隔層、1個拉鏈口袋，小編再偷偷分享一個改造法，在裡面多加條鍊子，就是個WOC囉～

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