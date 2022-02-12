年後面試穿搭顏色必勝術　藍色錄取率達8成、綠色親和力強宜對客

前段時間儂編在許多商業雜誌上都不約而同看到他們都特別開篇幅聊「大辭潮」（Great Resignation），主要是在講述受到疫情影響，年輕人看待工作和職涯的想法有重大轉變。



所以現在正在看文章的讀者，應該也有不少正在思考年後轉職的可能性，雖然隔著螢幕儂編不能給大家什麼實質的建議，但能透過告訴大家面試該怎麼穿，來默默替各位助攻一下！

依靠衣裝，相信沒有人會不同意。究竟去面試時穿甚麼顏色可以突顯優勢成功應徵？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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藍色

根據日本雜誌《CanCam》的採訪，善用色彩學會大大影響求職成功的機率，像是能創造冷靜、效率形象的藍色系單品，竟然能大幅提升81%的錄取率。如果你本身要面試的工作是強調創意性的，不妨參考照片選擇天空藍色單品，若是科技業、金融業則可以改選海軍藍色，也同樣具有一樣的效果。

白色

白色也是許多人在選擇面試單品的首選，但大家第一印象都只會想到白襯衫，不過如果你是已經在社會大學打滾多年，想要爭取高階職位的都會OL，就快點在基本無趣的白襯衫外面再套上一件白色西裝外套，善用白色給人的清爽感，留下條理清晰、善於融入群體的好印象。

綠色

綠色是近幾年時尚圈最受推崇的色系之一，但很少人會把它當作面試穿搭的首選色。不過，隨著疫情影響，大家對大自然的渴望與日俱增，包含：草綠色、森林綠色、湖水綠色...等從自然界汲取的配色漸漸成為主流，如果你剛好從事的是需要大量人與人接觸的服務業，綠色能替你創造親和力。

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灰色

前面我們介紹的顏色都是飽和度偏高的配色，如果要找一個所有產業都適用的超級配色範本，那就非灰色莫屬了！灰色不像白色需要氣場才撐得起來，也不像黑色容易給人墨守成規的錯覺，反而能帶出你不喜張揚善於分析的理性面，相信這個特質是所有工作都應具備的基本！

黑色

如果你剛好是應屆畢業生，不妨就乖乖穿上黑色單品，身為職場小白千萬不要還沒上班，就讓主管以為你喜歡整蠱做怪、天馬行空，這些特質都超級反感！但黑色單品除了西裝外套、窄裙、娃娃鞋之外，還有毛衣、百褶裙、靴子...等選擇，透過Tone-On-Tone搭配法保證不出錯！

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