生肖運程｜4大生肖6月財運大爆發　肖狗努力有豐收　肖馬遇到伯樂

命理專家「清水孟國際塔羅小孟老師」指出，在6月份，「豬」、「馬」、「狗」、「虎」4個生肖的朋友將會迎接超旺的財運，務必多加把握，有望在這段期間發大財。



4大生肖，6月財運最強！（按圖了解）：

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TOP4：虎（機會湧現，合作無限）

小孟老師指出，屬虎的朋友會在6月感覺合作與機會越來越多，能夠好好發揮力量。雖然工作會因此變得有些忙碌，卻能獲得更多接案、合夥的機會。不過於此同時也要切記，應謹慎評估每一個機會，仔細思考自己是否能夠勝任，若盲目地因人情壓力跟從的話，反而可能失利。

TOP3：狗（努力豐收，福星高照）

屬狗的朋友在6月對自己有信心，抱持着只要努力耕耘，就能夠獲得好收穫的心態，並且把投機的想法收拾好，如此一來做任何事都會有好的成果。至於在投資方面，則要保持謹慎，並把眼光放遠，而不是輕易豪賭。

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TOP2：馬（貴人旺盛，遇到伯樂）

屬馬的朋友在6月有着很棒的貴人運，得以在開拓財路上獲得幫助、解決所有難題。假設是在生意上遇到了瓶頸，也能夠與朋友多加討論，說不定就能享受到良好效果。另外，如果有人想要換工作的話，也可以請親朋好友幫忙引薦，藉此遇到伯樂賞識，走出新的人生道路。

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TOP1：豬（急起直追，開創機會）

小孟老師表示，屬豬的朋友將在6月靈活運用過去累積的好人緣，同時也很適合在這段期間拓展交友圈。由於人脈就是錢脈，因此不論是投資、工作，都可以多多參考親友的建議。另外，小孟老師也建議，不論過去有多少不好的事情，進入6月後都要把它拋諸腦後，抱持開創新機的心態，與主管、同事們一起成長。

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