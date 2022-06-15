職場英語｜"Pardon"這字該怎用？即睇4用常見用法　用來鬧人也行

Pardon 這個字本意為「原諒」，在甚麼情境下會有「不好意思」的含義呢？「I beg your pardon?」又是甚麼意思？現在就跟着VoiceTube 一起來看看四種常見用法吧！



在觀看電影劇集聆聽對話時，偶爾會聽到「I beg your pardon?」。你知道這種句子是甚麼意思嗎？或是當某個角色略帶錯愕地說「Pardon me?」，又代表甚麼呢？其實他們都是要表達沒聽清楚對方所說內容時，比較禮貌／委婉的說法，中文意近「不好意思，你說甚麼？」或是「我沒聽清楚，可以再說一遍嗎？」，和 「excuse me」一樣，實際含義會根據對話情境而變化。Pardon 這個字可以搭配不同的字詞，也有很多慣用法，以下就來看看幾種常見的吧！

Pardon可禮貌地用，也可表示不滿？即睇4個常見用法：（按圖了解）

+ 13

1. I beg your pardon? 你說甚麼？

當某人說了甚麼讓你感到驚訝或是覺得不合時宜的話，就可以用「I beg your pardon?」，講的時候句尾語調要稍微上揚，來表達驚訝或被冒犯的意思。跟這個句子一樣可以表達驚訝的還有「Shut up!」這個非正式用語，用意絕非如字面上地希望對方「閉嘴！」，而是以比較誇張的語氣讓對方知道自己的情緒與反應。如果對方講了不恰當的言語，你可以用這個說法，搭配僵硬或不悅的表情，相信再不識相的人都會發現自己說錯話了。

A: Amy has been acting weird recently. She must be pregnant.（Amy 最近舉止怪怪的。她一定是懷孕了！）

B: I beg your pardon?（你說甚麼？）

A: Just wait and see!（等着看吧！）



相關文章：Email結尾｜只懂Best regards怎夠用？即學7個電郵常用英文用語

+ 22

2. I beg your pardon. 不好意思／我很抱歉。

當我們失誤、說錯話或是要打斷他人時，可以用「I beg you pardon.」來表達歉意，記住用在這個情境的句尾音調要下降。若需要加以強調，則可用「I do beg your pardon.」，把重音放在 do 上，屬於比較正式的用法。

A: Hey, Jack. I was not thinking straight the other day, so I said some offensive things. I do beg your pardon.（嘿，Jack，我那天思緒紊亂，所以說了一些冒犯的話語。我真的很抱歉。）

B: I appreciate your apology. It’s all good now.（謝謝你的道歉。現在都沒事啦。）



相關文章：Email技巧｜亂用ASAP隨時激嬲人？ 商務電郵有件事比簡短更重要

+ 16

3. Pardon me. 不好意思。

當我們需要引起某人注意力或是要打斷某人時，除了「Excuse me.」外，也可以用「Pardon me.」。這個表達方式更為正式且更有禮貌。另外，「Pardon me for asking.」也可以用在要對某人進行詢問時，同樣也有更正式且有禮貌地表達「不好意思，請問…」的意思。

A: Pardon me, may I have your signature here?（不好意思，這裏可否請您簽名？）

B: Sure, one moment, please.（好的，請稍等片刻。）



相關文章：職場英語｜老細說"fire away"不是要炒你 即睇6個常見片語意思

+ 17

4. Pardon my French. 請原諒我粗鄙的文字。

Pardon my French 這個用法相傳是在 1880 年代時在美國出現，當時人們為了展示自己的階級或文化水準，所以說話習慣參雜法文字詞或片語，並會在說話前加上「Pardon my French.」以向可能聽不懂法文的人說聲抱歉，略帶有高傲意味。其後在電視廣告或廣播節目中 ，因為內容審查以及分級制度之故，節目中的人物在使用不雅字眼咒罵或是準備羞辱他人時，則會先加上「Pardon my French.」，並在不違反審查規定的前提下加強效果。延伸至今，偶爾還是會聽到人們在爆粗口前，先加上這句話，具有反差效果。

Pardon my French, but I can’t believe he’s such a dumbass!（不好意思，但我無法相信他竟然愚蠢至極！）



以上就是 pardon的常見用法啦！現在知道要怎麼使用這個字了嗎？

【延伸閱讀，更多職場英語教學】

職場英語｜加人工英文該怎說？別說increase salary 它才是正確

+ 25

職場英語｜不客氣可怎樣說？除You're welcome 這9種說法應學懂

+ 26

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】