職場英語｜Leave跟day off怎樣用？想請病假、年假、產假可這樣說

身為上班族,雖然太頻繁地請假不太好,但是遇到突發狀況時還是無法避免。如果上司是外國人時,又該怎麼用英文請假呢?以下將介紹常見的幾個請假英文,下次需要用時,就不需要在開口前想破頭啦!



首先來看看幾個用英文請假的萬用句型:

1. Take a/the day off 請一天假

Take a day off 或是 take the day off 都是請一天假的意思,唯一的差別是,take a day off 單純只是說要請一天的假,但還不確定是哪一天,而 take the day off 是已經確定要請某一天假時可以用,通常會指當天。

I’m taking a day off to handle some family issues.(我要請一天假處理家裏的事情。)



The manager is taking the day off because he suddenly felt unwell.(經理因為突然身體不適而決定今天請假。)



如果你已經確定禮拜四要請假,你也可以直接說:

I’m taking Thursday off to visit my grandma in Taichung.(我周四要請假去台中看我外婆。)



如果要請超過一天的假,就可以在 day 前面加上天數:

Kate is taking three days off from work to take care of her mom in the hospital.(Kate 這周會請三天假去醫院照顧她媽媽。)



相關文章:職場英語|加人工英文該怎說?別說increase salary 它才是正確

+ 25

2. Leave

Leave 通常是指自己另外申請的假,如病假(sick leave)、生理假(menstruation leave)或是年假(annual leave)等都有各自相對應的英文假別。Leave 常見的請假說法有 be on leave 以及 go on leave。

Cathy is on leave this Thursday.(Cathy 這周四請假。)



Don’t forget to send me your weekly report before you go on leave.(請假前,記得先把週周寄給我。)



如果要表達請假這個動作的話,就可以使用動詞 take。由於 leave 在作為名詞時,有「請假幾天」的概念,因此常當作可數名詞來使用。以下為幾種常見的說法:

Take (a/an) leave for ____ days 請了 ____ 天的 ____ 假

He took a sick leave for three days last week.(他上周請了三天的病假。)

Take ____ days’ leave 請了 ____ 天的假

She took four days’ leave because she needs some time to relax.(她因為想要有一點放鬆的時間,所以請了四天的假。)



請假除了常見的動詞 take,還可以使用以下說法:

Request/Ask/Apply for a/an ____ leave

I need to request for a personal leave this Friday.(我這周五需要請一天事假。)



John is asking for his annual leave this May.(John 五月要請特休假。)



Karen applied for maternity leave last December.(Karen 去年12月請了產假。)



Have a/an ____ leave

Boss, can I have a two-week maternity leave in June?(老闆,我六月可以請兩個月的產假嗎?)



相關文章:Email結尾|只懂Best regards怎夠用?即學7個電郵常用英文用語

+ 22

2. 病假

休息是為了走更長遠的路!如果身體不舒服,就應該請假在家好好休息,養足精神才能繼續勇往直前。學會請假的萬用句型後,來看看身體不舒服時,該怎麼請病假。

Sick leave 病假

Tom wasn’t feeling well, so he took a sick leave this Wednesday.(Tom 身體不舒服,所以周三請了病假。)



She asked for a sick leave because she’s having a serious headache.(她因為頭痛得很厲害,所以請了病假。)



除了最常見的 sick leave,又可以針對不同的症狀細分成更多假別。

Period/menstruation leave 生理假

My company allows all female staff to take one day of period leave every month.(我的公司准許女員工每個月請一天生理假。)



Injury leave 傷假

Ben hurt his knee last week, so he’s taking injury leave until the end of March.(Ben 的膝蓋在上周受傷了,所以他傷假會請到三月底。)



撇除常見的病假,為了因應工作或生活中的各種突發狀況,英文也有許多相對應的假別名稱,以下介紹大家其它搭配不同假別使用英文 leave 的說法,以備不時之需!

Personal leave 事假

Personal leave 通常是指當你需要請假,處理私人事情時會用到。

I’m taking a personal leave to visit my grandma at the hospital today.(我今天請了事假去醫院探望我外婆。)



相關文章:商務英語|只懂用Yes、No作回覆? 即學14句地道有禮英語常用句

+ 28

Official/occupational leave 公假

許多業務經常要離開辦公室拜訪客戶,或是學生為了出席某學術活動而無法去上課時,都可以申請公假。

Jack is taking an official leave to visit his client in Taichung.(Jack 今天請公假去台中拜訪客戶。)



Annual leave 年假

上班族最喜歡的就是放年假啦!年假專指公司按照勞基法與到職年資,應給予員工的有薪假。雖然每間公司的年假天數不同,但是支薪假不放,實在對不起自己啊!

Most European companies offer 20 to 25 days of annual leave for every employee.(大部分的歐洲公司每年會給予員工 20 至 25 天的年假。)

Marriage leave 婚假

結婚是件人生大事,勢必需要許多時間準備,這時你就可以向公司申請婚假。

Kate is taking a one-week marriage leave.(Kate 要請一周的婚假。)



Maternity leave 產假

Maternity leave 是專為女性設計的假別,懷孕與生產的過程對女生來說非常辛苦,而公司替恤員工也是應該的,因此香港勞工法例規定僱員在預產期前2至4星期開始,可以向公司申請產假。

Lauren is taking maternity leave until the end of June.(Lauren 產假會請到六月底。)



Paternity leave 侍產假

當然,生小孩不是女生單方面的工作,男生也必須提供另一半在懷孕與生產過程中所需的支持與陪伴,因此男方也有權向公司申請陪產假。

Gary is taking paternity leave next week to be present for his wife during labor.(Gary 下周請了產假,要一起參與老婆的生產過程。)



Parental leave 育嬰假

為了讓小孩與父母能夠有充足的相處時間,許多剛生完小孩的夫妻也會向公司申請育嬰假,親自照顧小孩,建立更親密的親子關係。

We agreed to take parental leave for a month to take care of our child together.(我們同意請一個月的育嬰假,一起照顧我們的小孩。)



Compensatory leave 補假

許多公司規定員工加班改用補休來補償額外多出的工時,因此如果要向外國主管提出補假,就可以使用 compensatory leave 來表達。

My company doesn’t pay for overtime. Instead, they offer compensatory leave to employees.(我的公司不支付加班費,而是提供補休。)



Funeral leave 喪假

生老病死乃人之常情,如因家裏親人或朋友過世,需出席喪禮時,便可以用 take a funereal leave 來表示請喪假的意思。

He’s taking a funeral leave this Friday morning.(他周五早上請喪假。)



Unpaid leave 無薪假

Paid 是付款的意思,而加上 un- 這個字首就含有否定的意思,因此 unpaid leave 就是不支薪的假,也就是無薪假。

Many companies consider personal leave to be unpaid leave.(許多公司都將事假認列為無薪假。)



【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】