職場英語｜給予建議別只說懂in my opinion　這些說法其實更順耳

現在工作環境漸趨多元,工作場合也時常需要使用英文。在這樣的多語系環境中,如果要給外國同事建議,是否總是開不了口或是辭不達意?下面針對三大職場場合與用法的建議英文,一次告訴你甚麼該說、甚麼千萬別說。



想用英語給予同事建議時,對方又不會反感或聽不入耳,不妨參考以下建議:(按圖了解)

+ 19

在職場上給予建議,不僅能提供多元看法幫助團隊達成目標,更能提升自己的職場信心與專業度。不過同時也要小心提供建議的措辭與時機點,不要在自己滔滔不絕的同時,默默成為同事口中的建議怪獸(advice monster),自己的好意甚至被誤解為頤指氣使的命令。今天彙整了實用的建議英文用法,讓你成功地展現專業又不失禮貌!

當團隊在集思廣益時,或許思考方向跟架構都尚未成形,這時候當然是提供自己想法的好機會!除了能用直述句禮貌地表達自己的想法外,更能以問句的方式提出其它思考方向,甚至是用祈使句請他人換個角度發想。

相關文章:職場英語|加人工英文該怎說?別說increase salary 它才是正確

+ 25

避免說法:

You should… 你(們)應該……

You’d better… 你(們)最好……



Should 直譯為「應該」,但比起建議的語氣,更像在命令對方照著自己的想法做事。而 you’d better 翻譯成「你(們)最好」,雖然出發點可能是為了對方著想,但語氣中帶有命令與威脅(你最好……,否則會……)的意涵。同時,這兩個句型多用於「以上對下」的場合,容易造成同事誤以為你自認高高在上,如:

(X)You’d better take this route to avoid traffic. 你最好走這條路來避開交通。(X)You should use lighter materials to cut down the cost. 你們應該使用更輕的材料來降低成本。



在這種狀況之下,你可以這麼說:

May I suggest that/V-ing 請允許我提議……



May I 有「向對方請求許可」的意涵,比起上面帶有命令語氣的 should,用這個說法可以更有禮貌地表示自己提供建言的前提是「對方允許」,對方可以選擇是否接受。

上面的 suggest 也可以替換成 recommend(推薦)、propose(提案)、advise(建議)、encourage(鼓勵)等詞,文法上,後方動詞須調整為動名詞 V-ing 或加上 to 連接後方動詞,句型如下:

suggest/recommend/propose + V-ing/N/that…



advise/urge/encourage + V-ing/to V/N/that…



(O)May I recommend that we take this way to avoid the traffic? 我可以建議我們走這條路來避開交通壅塞嗎?

(O) May I suggest using lighter materials to cut down the cost? 我可以建議使用更輕的材料來降低成本嗎?

相關文章:溝通技巧|總在當話題終結者?說話有這9個習慣 留不住別人耳朵

+ 25

How about…? ……如何?

使用 how about 提供另一個方案與建議,是一個比較口語化的表達方式。自己可以藉機提供其它方案,同時也留給對方拒絕的空間。

A: How about we take the MRT to avoid rush hour traffic?

A:我們坐捷運來避開尖峰時段的交通如何?

B: That would make sense, but we have so many props for the presentation with us. They’re too heavy to carry through the ride.

B:話說得有道理,但我們有這麼多的提案道具,要帶著搭乘捷運對我們來說太重了。

Let’s + 動詞原形

祈使句 let’s 是 let us 的縮寫,表達「邀約對方一起做某事」,也兼具建議的意義。

(O)Let’s see if we can find other solutions to the client’s problem. 讓我們看看可否找到解決客戶問題的其它方法。

(O)Let’s look at the bigger picture to see if we missed anything. 讓我們用宏觀角度看看我們是否遺漏了什麼。

相關文章:Email技巧|別再只懂寫Best regards 即學10大商務常用電郵結語

+ 21

表達想法

通常在有機會表達自己想法的場合時,表示對方向自己徵求的意見或看法。與其果斷提供自己的看法和觀點,強迫對方也站在自己的角度思考,不如委婉地以透過分享自身過去經驗的方式提供建議,盡量避免在表達想法時太過主觀地表示「我認為」,而是盡量以較為委婉的方式或是站在對方立場的角度表達。

避免說法:

I think that…/In my opinion, … 我認為……



可以這麼說:

It seems to me… 從我看來……



Seems to me 帶有着後續想法是自己主觀看法的意味。受限於自己所知的資訊,而未必為最客觀與全面的正確解答。在對方的角度上也比較不會認為自己原本的觀點被全盤否定。

(O)It seems to me that you can use more data to support the findings. 就我看來,你可以用更多數據來支持研究結果。

If I were in your situation, I would… 如果換作是我,我會……



直接地告訴對方自己可能會採取的行動,但也不會給予過多的壓力強迫聽者接受。畢竟每個人所處的環境與處事方式不同,對方可以斟酌自己的建議採用。If I were in your situation 也可以改寫為 if it were me。

(O)If I were in your situation, I would use more data to back up the findings. 如果是我,我會用更多數據來支持結果。

相關文章:同事語文能力普通 卻總愛突兀地講英文?4個行為看出他只在扮勁

+ 10

接受建議

當然在提供自己建議的同時,也別忘了該如何有禮貌地接受他人的回饋。即使是跟自己意見相左的看法,也能提供有價值的思考角度。同時,也能展現出自己的謙虛與專業氣度。沒有人是完美的,所以自己在期望聽者接受建議時,也應該隨時對於他人的回饋保持尊重。

避免說法:

Maybe you’re right. 或許你是對的。



這句常常在口語中出現的認同,或許在許多人心中並沒有任何冒犯的意思。但在職場中,隱約透露出自己在認同對方提議的同時,又在前方加上「或許」,聽起來似乎是自己「雖然不太認同但又不好意思否認」。對於聽者來說,也容易造成「自己其實沒有很重視這個意見」的誤會。

可以怎麼說:

I really appreciate your opinion/thoughts/advice. 我很感激你的意見/想法/建議。



當他人用心地為自己提出建議時,如果是自己也認同的話,就應該禮貌地大方接受。不僅能表達自己的感激,更能讓聽者感受到自己的重視。即使是與自己相左的看法,也千萬不要急著重新解釋或爭辯自己的觀點。先感謝對方所提出的觀點,再針對彼此相異之處提出討論。

Thank you for the honest feedback. 謝謝你誠實的回饋。



有些時候當同事直接了當地點出你的缺失或給予建議時,更是表示對方對你的重視。坦然大方地接受對方的批評指教,更能表現出自己的謙虛大度與專業。

看完上面三大「職場建議」場合與英語用法,別忘了在職場上適時運用。最重要的是,在提供自己的建議與想法前,多發問與聆聽,確認自己了解問題核心,才能給予最貼切實用的建議。並給予他人意見同樣的尊重,讓你成功展現專業也贏得同事上司的好感支持!

【延伸閱讀,更多打工仔與同事相處建議】

跟同事再熟絡也要保持尊重 除借錢、講是非 這些禁忌最好也別碰

+ 22

越勤力越要OT、進諫上司多數衰硬 10個職場潛規則不懂只怪你天真

+ 30

跟同事相處切忌奉旨 拜託人家幫忙 除講「唔該」更要懂做4件事

+ 13

【本文獲「VoiceTube」授權轉載。】