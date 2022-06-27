見工｜為應徵外商特意請假　事主白等5小時　才被告知面試已取消

許多人夢想自己可以進入知名外商公司工作，覺得外商高薪體面又光鮮亮麗，因此積極爭取入職機會。一名網友表示，接到面試通知的那一刻，人資強調面試有連續四關，要求自己必須空出一整天時間去面試。事主雖然有工作在身，考量到那是一份自己夢想的工作，於是向公司請了整天特休。



事主在Dcard上表示，面試日期落在2022年4月11日，是要應徵一份工程師職缺，四個關卡的時間分別為早上9-10點和10-11點，以及下午4-5和5-6。事主回憶自己當天完成早上的兩關後，就一路等待到下午4點，卻不見面試官於表定時間出現。

下午面試不是「突然」取消了？HR這樣做恰當嗎？（按圖了解）

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挨到了4點30分，事主忍不住致電給公司人資，得到這樣的答覆「不好意思喔！因為你前面兩關沒通過，所以取消了」。事主聽到這個答案，當下心情很差，「很想罵她，但又怕被留個壞紀錄」，同時也覺得委屈，「我請了一天特休，下午還在公司附近等待下一關面試，結果沒過也沒提早說，還拖到最後一刻才說」。

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貼文曝光後，不少網友替事主打抱不平，直言：

．「11點到4點明明有充裕的時間可以通知面試者，真是誇張」

．「人資身為企業的門面還可以這樣搞？太誇張了吧，都不怕拖累公司形象嗎」

．「這人資也太雷，覺得可以到面試趣社團分享」

．「求職者的時間就不是時間？」

．「超雷，想知道哪間外商姿態這麼高」



有網友建議事主「人力銀行上可以檢舉」、「我覺得可以公佈公司名稱，因為你要是沒公佈的話，那公司主管也不會知道他們的人事是這樣亂搞的」，並提醒說「外商人資通常都外包，除非是正職，不過是正職的話，被雷成這樣也是無言」、「其實你能從11點等到4點也蠻厲害的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】