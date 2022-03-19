OL頭髮造型5大攻略　優雅知性上班髮型　髮量少、懶洗頭女生必學

Netflix最新話題韓劇《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》集結兩大人氣演員朴敏英、宋江擔綱男女主角，不只演活了上班族辦公室戀愛中的火花，這對姊弟戀更被視為今年度最被看好的螢幕CP組合！



除了甜蜜劇情很有看點之外，朴敏英的OL上班族穿搭與髮型也備受矚目！繼金秘書後，女神三度完美駕馭知性OL造型，5大上班族優雅髮型攻略，讓妳遲到、沒洗頭也不失誤。

5種OL頭髮造型提案，為每天沉悶的上班造型增添些新鮮感吧！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 優雅內彎捲

在劇中飾演公私分明且精明、幹練氣象廳科長-陳夏京的朴敏英，完美地將全套西裝套裝、白襯衫等OL基礎穿搭元素，駕馭地恰到好處！不光是每一集的穿搭哲學值得學習，朴敏英的髮型選擇邏輯也必須筆記～身為小主管的她以內彎中長髮呈現，俐落的大旁分保有柔軟度，而髮尾的微捲又給人些許親切感，是一款兼具專業卻又不失溫柔的零地雷髮型。

2. 中分直髮

上班族最忌諱的就是髮型過於花俏、複雜，不僅會讓人覺得妳不夠專業、嚴肅，在與他人談判合作時也會少了點威嚴感！若妳沒時間整理頭髮，又想讓增強造型氣勢，就以長直髮作為首選吧～不過在平時的整理技巧上，切記中分瀏海分線一定要稍微偏左或偏右，會有修飾小臉的效果；另外髮色選擇也可挑選深棕色系，平衡銳利感，如此一來即使搭配西裝或裙裝都無違和。

3. 溫柔公主頭

若妳屬於喜歡穿裙裝類型的上班族，那麼髮型的變化上很推薦試試半公主頭！帶點捲度的長髮，隨性地用髮夾、鯊魚夾又或者髮圈紮起，保留髮絲間的線條度，並且不要收太乾淨！不只能巧妙地隱藏扁塌、稀疏的髮量，還會讓整體造型更加柔和、有親和力！最重要的是，上班族再搭配髮飾的選擇上一定要小心，以簡約、單一配飾造型的款式為首選，更能凸顯俐落品味。

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4. 油頭低馬尾

低馬尾可說是上班族中最簡單且常見的髮型！有時忘了洗頭，急著出門懶惰吹整頭髮時，只要紮個低馬尾就能因應一切造型需求！不過在打理過程中要注意，馬尾的高度建議落在脖子上3-5公分處，頭頂預留蓬鬆度、耳際邊保留碎髮絲，也能避免髮型讓視覺年齡老十歲。

5. 低髮髻

最後一款也是這幾年韓國上班族女生最愛使用的造型技巧！低髮髻看似老派，但其實在綁法、飾品選擇上做變化，也能創造出截然不同的時髦年輕感～像是朴敏英就習慣以纏繞的手技紮出低髮髻並以小黑夾固定，能保留髮型的蓬鬆度，又能避免髮髻太死板，是時下年輕女孩最愛的款式之一呢！

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