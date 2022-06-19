心靈雞湯｜蔡康永5大金句灑脫看人生　稱「這種公司」要盡快逃離

蔡康永不僅是林志玲及小S的好閨蜜，也是身兼多職的導演及作家，更時常以溫暖又帶點黑色幽默的話語，一針見血地驚醒夢中人！在這疫情嚴峻、心靈疲憊的時刻，不如來點蔡康永獨特的「超灑脫金句」，陪伴大家度過這天吧！



蔡康永撫慰心靈的5大超灑脫金句 ！（按圖了解）

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1

要分手就分手吧，不用說甚麼你配不上我這種話，我們又不是手機和充電器。

決定離開的人，腦中早已準備了千萬個理由，不過是說出最冠冕堂皇的藉口，來讓你接受這蓄謀已久的事實，且讓你感覺：嗯，他沒有錯，是我自己不想離開。

2

你要把你的未來，全部通通交給他。你這是愛？還是懶？

說出這種話的人，也許真的不懂愛。請記住，每個人都是獨立個體，愛得再深都一樣！真正的幸福應該是，擁有你，我更快樂了；但沒有你，我依舊能將自己的生活，活得豐富又踏實，你也絕對不會是我的全部！

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3

總是996的公司，是一個你要逃離的公司，因為它不是一家好公司。

蔡康永曾在節目《奇耙說》上，談及現代人朝9晚9，一周工作6天的「996」常態，最可怕的是，員工本人似乎對此見怪不怪！但你應該要知道，自己為了甚麼原因而加班；且加班應是一種「偶爾又必須」迫不得已的情況，絕不該是一種常態！

4

你的青春有幾年？你把青春獻給一個比你命還短的公司。

現代社會一家公司能夠超過10年的不到10%，你在公司裏從20歲熬到30歲，公司倒了之後，你再出來找工作，跟你競爭的都是20歲的人了！試問：你在賣甚麼命？你把命賣給一個老闆自己都不知道自己在幹嘛的公司，還想要談未來？

5

會在乎青春的人，勢必已經不在青春裏了。

「不要揮霍青春，將來後悔就來不及了。」老掉牙的長輩語錄，你我肯定一起聽過無數次。但，請別忘了，青春之所以令人羨慕，就是因為揮霍過了才是青春！蔡康永曾說：「他如果謹言慎行，很謹慎地在儲存這個時光，考執照、學英文，很上進，我覺得他最後回顧人生就會沒有青春。我只能說～好好浪費你的青春，因為那是浪費起來最過癮的一樣東西。」

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