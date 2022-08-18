風流工｜幫親戚打工　輕鬆月賺18k　事主卻嘆被同事白目尊嚴盡失

出社會工作後，不少人都希望能夠找到「錢多、事少、離家近」的公司，但這樣的想法總是事與願違。



一名網民發文表示自己在親戚的公司上班，但他的工作量只要一小時就可完成了，月薪還可以領到7萬元台幣（約港幣18,500元），看起來相當輕鬆，但同事卻以異樣的眼光看他，讓事主很受不了想離職，不過網民們看了卻酸說「尊嚴能吃嗎？」

事主在Dcard以「工作很閒，該離職嗎？」為題表示，自己在親戚開的公司上班，工作量只要一小時就可以完成八小時的事情，剩下的七小時就只能看着電腦發呆，更讓人羨慕的是月薪還能夠領到7萬元台幣，只是卻也引來其他同事異樣的眼光。

事主覺得受到異樣眼光看待很受不了，「那種感覺像是我來騙薪的，沒甚麼貢獻力，只是靠親戚罷了」，這樣的職場冷暴力讓他很想離職出去外頭闖一闖，至少還能夠得到一些尊嚴。

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帖文讓不少人看了好羨慕：

‧「窮到沒錢吃飯的時候你就會發現一切都是假的，7萬才是真的」

‧「你可以離職換我去做，我不會良心不安」

‧「請問你的親戚還有缺親戚嗎？」

‧「哪間？可以卡位嗎？」

‧「離職，然後把職缺讓給我吧」

‧「尊嚴能吃嗎？」

‧「面子值多少錢，去哪裏都一樣，外面工作不好找，輕鬆有錢不好嗎？」

‧「等到離職之後才發現薪水3w，然後每天都要加班到10幾個小時，還不能報加班費，就會發現其實冷暴力好像也還好」



還有網友建議可以利用時間學習新東西：

‧「上班自己找東西學還比較實在」

‧「管他們如何看你，外面要同等薪水工作不容易，可利用時間做自己的事」

‧「你下班後可以做你喜歡做的事，也可以利用時間學習投資理財」

‧「認真不用離開，你可以先在這家公司坐領薪水當你之後的後盾，剩下七小時認真學習你其他技能，看要精進甚麼，你用一小時的時間可以解決八小時的事情，就是你值得七萬的能力」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】